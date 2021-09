Chef Gennarino Esposito presenta la sua nuova sfida: un piatto a base di medusa È stato lo stesso chef, patron del ristorante Torre del Saracino di Vico Equense, due stelle Michelin, a presentare sui suoi canali social il nuovo piatto, innovativo, a base di medusa. Chef Esposito, però, ci tiene a precisare che, per il momento, il consumo di medusa non è ancora stato autorizzato in Europa.

A cura di Valerio Papadia

Per uno chef che ha deciso di aprire un ristorante nella sua città natale, la tradizione è fondamentale. Per uno chef che ha guadagnato due stelle Michelin, però, lo è altrettanto anche l'innovazione. Ecco che allora, con uno sguardo al futuro, ma con un occhio sempre al passato, chef Gennarino Esposito, patron del ristorante Torre del Saracino di Vico Equense, due stelle Michelin, e volto molto noto in televisione, ha presentato la sua nuova sfida culinaria agli utenti che lo seguono sui social: un piatto a base di medusa. Doverosa una premessa, fatta proprio dallo chef: per il momento, il consumo di medusa non è ancora stato autorizzato in Europa, e quindi di conseguenza anche in Italia.

"Tra scetticismo e curiosità vi presento il mio piatto realizzato con la medusa. L’idea di poterle mangiare ci terrorizza, ma in realtà è solo perché nessuno ce l’ha mai servite! Per questo motivo, ho pensato a una versione rustica della medusa, calandola in prodotti quotidiani. Ho immaginato un piatto da fare in casa, magari in una giornata d’estate di ritorno dal mare. Un piatto interamente giocato sui contrasti che il palato percepisce in modo netto e piacevole" scrive Gennarino Esposito su Facebook.

Gli ingredienti nel piatto a base di medusa di Gennarino Esposito

Lo chef di Vico Equense, nel presentare il nuovo piatto, dà anche indicazioni sugli ingredienti della ricetta, che ha generato e genererà tanta curiosità anche nei prossimi giorni. La medusa, con la sua consistenza gelatinosa, si trova alla base del piatto, guarnito poi con un pesto di fiori di zucchine sbollentati, raffreddati e pestati con pinoli, gherigli di noci, basilico e olio evo. Arricchiscono il piatto dei pomodorini del Vesuvio arrostiti e una zucchina cruda, tagliata a listerella. Infine, un nodo di mozzarella di Bufala.