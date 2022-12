Cari truffatori, ci spiace, ma a Napoli non si pagano nemmeno le multe vere

Non offendetevi, cari truffatori delle multe false: probabilmente avete sbagliato i conti. La creatività non manca, per quanto trattasi di reato da non guardare certo con simpatia.

Fatto sta che probabilmente gli ideatori delle false contravvenzioni al Codice della Strada comparse sui tergicristalli di alcune automobili a Napoli, truffa per la quale il Comune di Napoli ha messo in allarme i suoi cittadini, non sono a conoscenza delle ultime relazioni dei Revisori dei Conti di Palazzo San Giacomo.

Avrebbero scoperto, i gentili truffatori che all'ombra del Vesuvio solo un napoletano su 4 paga il verbale. I dati sono del bilancio 2021: su 319 milioni previsti riscossi solo 71,8, pari al 22,47%, mentre addirittura su 1,3 miliardi degli anni precedenti le entrate si fermano a 23 milioni (1,74%).

Nel corso degli ultimi trent'anni i sindaci che si sono succeduti hanno avuto un solo grande cruccio: farsi pagare le multe. E fino a mo' nessuno ci è riuscito, nemmeno Equitalia. Ora arrivano «cacchi cacchi, tomi tomi» i truffatori e pretendono di far scucire ai partenopei soldi che non hanno mai voluto versare, nemmeno sotto la minaccia del temibile «ufficiale giudiziario», nemmeno con le «ganasce fiscali».

Se ci riuscite, davvero tocca fare domanda al Comune: magari in uno dei prossimi concorsi potreste essere assunti. E fare un lavoro onesto.