Potreste aver ricevuto una falsa multa dai vigili di Napoli. Ecco come scoprirlo e non pagare Verbali di violazioni al Codice della Strada perfettamente imitati ma in realtà con estremi di pagamento contraffatti: la truffa a Napoli. Il Comune mette in guardia i cittadini: attenti all’Iban.

False contravvenzioni al Codice della Strada, perfettamente imitate e piazzate sul parabrezza di ignari automobilisti o possessori di scooter, accuratamente scelti: è una clamorosa truffa su cui il Comune di Napoli oggi con una nota, mette in guardia i partenopei.

È stato infatti segnalato dal Servizio Gestione Sanzioni Amministrative che ignoti stanno producendo verbali contraffatti al Codice della Strada, depositati sui parabrezza dei veicoli in sosta, i quali riportano un falso IBAN, di fattura e tipologia diversa da quello del Comune di Napoli.

Cosa succede? L'ignaro cittadino si trova la sgradita sorpresa sul parabrezza: il verbale, rigorosamente scritto a mano (anche con grafia poco comprensibile) con gli estremi della vettura, tipo e targa e una infrazione commessa, anche piuttosto generica.

Il truffatore (o la banda di truffatori, è in corso una indagine della Polizia Municipale di Napoli) non si sa con quale criterio prenda di mira le vittime, se si tratti di persone che effettivamente sono ‘pizzicate' in sosta vietata, doppia fila, parcheggio su fermata bus eccetera. Fatto sta che gli estremi di pagamento sono "pezzotti".

Ovvero fasulli, rimandano ad un Iban bancario di qualcuno che non ha nulla a che fare col Comune di Napoli. Che si tratti di una bravata, di una clamorosa fregatura in grande stile o di un tentativo maldestro di raggirare qualche poveraccio poco attento non è ancora dato sapere.

Palazzo San Giacomo nella sua nota mette in guardia e spiega come essere sicuri che la contravvenzione sia autentica e non una truffa: