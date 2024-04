video suggerito

Gira a Napoli nell’auto con targa polacca non registrata: multa da 500 euro Un automobilista è stato multato per 498,40 euro, perché non aveva registrato la targa estera al Reve, come prevede il nuovo Codice della Strada dal 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Viaggiava per le strade di Napoli in un'automobile con la targa polacca ma è incappato nei controlli della Polizia locale, prendendo una multa da quasi 500 euro. Il motivo? La targa non era stata registrata al Reve, il Registro Veicoli Esteri, passaggio obbligatorio per gli italiani che usano in Italia per oltre 30 giorni un veicolo immatricolato all'estero, dopo le modifiche al Codice della Strada introdotte nel 2022. Per l'incauto automobilista, a quel punto, è scattata la sanzione con pagamento in contanti da 498,40 euro per mancanza RE.V.E.

Ma non finisce qui. Gli agenti dei caschi bianchi dell'Unità Operativa San Lorenzo, guidati dal Comandante Gaetano Frattini, assieme all'Unità OperativaGIT Motociclisti, coordinati dal Capitano Avolio, hanno controllato ben 37 veicoli ed elevato 35 sanzioni. Tra le altre multe, 4 per mancata copertura assicurativa e relativo sequestro del veicolo, 3 per guida senza patente, una per incauto affidamento del veicolo, due per circolazione con veicolo già sottoposto a fermo fiscale, 6 per mancanza momentanea di documenti, 5 per circolazione senza casco protettivo e relativo fermo del veicolo, una per non aver ottemperato l'alt dell'agente in divisa, una per guida con patente diversa, altre 5 per mancata revisione periodica. In un caso c'è stato il ritiro della patente ad un cittadino di nazionalità inglese perché residente in Italia da più di 1 anno. Sono stati due i veicoli rimossi, mentre sono state controllate 51 persone di cui 12 con precedenti di Polizia.