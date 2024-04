video suggerito

Acrobati "voleranno" su piazza Municipio a Napoli: ecco lo show del Maggio dei Monumenti 2024 Lo show inaugurale del Maggio dei Monumenti in piazza Municipio. Lo spettacolo "Volta Celeste", nell'ambito della kermesse "Le acque di Napoli"

A cura di Pierluigi Frattasi

Piazza Municipio

Acrobati sospesi in aria a 10 metri d'altezza voleranno su piazza Municipio per inaugurare il Maggio dei Monumenti 2024. Funamboli, equilibristi, trampolieri daranno vita ad uno spettacolo fantastico nella piazza del centro storico partenopeo, nella cornice della Fontana del Nettuno tutta illuminata e con lo sfondo suggestivo del Maschio Angioino, mentre uno degli artisti, legato con un filo semi-invisibile ad una mega-gru sorvolerà la piazza per lo stupore del pubblico. Si chiama "Volta celeste" e sarà lo show inaugurale della kermesse di maggio organizzata dal Comune di Napoli, a quanto apprende Fanpage.it.

Il Maggio dei Monumenti 2024 dedicato all'acqua

Si tratta solo di un'ipotesi, al momento, è bene precisare. Il programma, ricco di appuntamenti, sarà presentato domani, lunedì 29 aprile 2024, a mezzogiorno nella sala Giunta di Palazzo San Giacomo. E non sono escluse modifiche dell'ultimo minuto. Il tema del Maggio dei Monumenti di quest'anno è "Le acque di Napoli". Lo show della Volta Celeste dovrebbe tenersi venerdì 3 maggio, dalle 18 alle 24, per tutta la giornata e sarà solo il primo di una serie di appuntamenti imperdibili di alto profilo culturale e di intrattenimento.

La data del 29 aprile non è stata scelta a caso dall'amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, considerando che nello stesso giorno ricade anche la “Giornata Internazionale della Danza”. Altri eventi sono stati previsti per la Rotonda Diaz, sul Lungomare di via Caracciolo.

La Fontana del Nettuno illuminata per lo show

Per consentire lo spettacolo in piazza Municipio, l'area della Fontana del Nettuno sarà transennata, per consentire l'installazione della mega-gru che solleverà gli artisti con il suo braccio meccanico. Lo spettacolo dovrebbe durare circa un'ora e terminare in tarda serata. Il pubblico potrà assistere all'esibizione dagli spazi circostanti.

La Fontana del Nettuno

In piazza ci saranno anche i camerini degli artisti. L'evento ha ottenuto tutti i pareri favorevoli degli enti coinvolti, compreso quello della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli. La gru sarà posizionata probabilmente nei pressi di IBL Banca. Su via Ruggero Leoncavallo sarà invertito il senso di marcia, in modo da consentire la svolta a destra delle auto. Mentre potrebbe essere istituito il doppio senso di marcia nel tratto compreso tra piazza Municipio e l’incrocio tra Piazza Municipio e via Vittorio Emanuele III.