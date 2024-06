video suggerito

Va in riparazione la scritta del brand Napoli in piazza Municipio danneggiata dal caldo I pannelli del “Brand Napoli”, danneggiati a causa del gran caldo, sono stati già smontati per essere riparati: erano stati installati soltanto la scorsa settimana in piazza Municipio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Le operazioni di smontaggio dell'installazione del brand "Napoli" (Foto: Fanpage.it)

Sono durati più o meno una settimana i pannelli che compongono la scritta del brand "Napoli", grande installazione artistica posizionata in piazza Municipio per accogliere i turisti che visitano il capoluogo campano. Nella giornata di ieri, giovedì 27 giugno, tutti i pannelli che compongono la scritta Napoli sono stati danneggiati dal sole e dalle alte temperature e, nella tarda mattinata di oggi, sono stati rimossi per essere riparati.

Non è dato sapere quando l'installazione sarà ripristinata e, soprattutto, se si deciderà di modificare la posizione dei pannelli, per evitare che, anche in futuro, dal momento che l'estate è ancora nel vivo, possano essere danneggiati dal caldo; nel fine settimana alle porte, infatti, a Napoli sono previste ondate di calore, con le temperature che potrebbero anche sfiorare i 40 gradi.

La grande installazione, inaugurata appena il 21 giugno scorso. è stata realizzata dall'architetto Marco Tatafiore. È composta da 12 pannelli: sei che compongono, appunto, la scritta Napoli. Sugli altri sei, invece, sono raffigurati elementi distintivi e caratterizzanti della città: la pizza, il Vesuvio, Palazzo Donn'Anna, la Stazione Toledo della Linea 1 della metro, il Cimitero delle Fontanelle al Rione Sanità e i murales del San Gennaro di Jorit in via Duomo e di Maradona ai Quartieri Spagnoli.

