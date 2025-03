Ramadan, in 7mila per la preghiera in piazza a Napoli: “Il nostro pensiero ai bimbi di Gaza”

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Foto / Centro Culturale Handala Ali

Si è conclusa la preghiera di fine Ramadan anche per la comunità islamica di Napoli: nella sola Piazza Garibaldi erano oltre 7mila le persone che si sono radunate per celebrare l'ultimo giorno della festività islamica che costituisce uno dei Cinque Pilastri della religione nata, secondo la tradizione, dopo la Rivelazione al profeta Maometto di Dio attraverso l'angelo Gabriele sul monte Hira nel 610 dopo Cristo. Tra le migliaia di persone in piazza tanti islamici di varie nazionalità, da sempre parte integrante del tessuto sociale napoletana.

"Si tratta di un giorno di festa nel quale bisogna essere felici e tutti hanno il diritto di gioire", ha detto Amar Abdallah, imam della Comunità islamica di Napoli, "il nostro pensiero va ai bambini di Gaza che oggi, in un giorno di festa, si ritrovano senza genitori o senza casa. Per l'ingiustizia sionista, davanti agli occhi del mondo. Una pazzia assoluta, anche nostra che stiamo permettendo tutto questo: dove sono le Nazioni unite? In questo giorno ricordiamo il nostro dovere di predicare giustizia in ogni luogo".

Anche a Piazza del Plebiscito si è celebrata la fine del Ramadan: diverse centinaia di persone si sono radunate davanti la Basilica Reale Pontificia di San Francesco da Paola, come sempre in direzione de La Mecca.