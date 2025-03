video suggerito

Fine Ramadan, a Napoli si prega nelle piazze del Plebiscito, del Mercato e Garibaldi A Napoli si prega in piazza per la festa di fine Ramadan, che quest'anno cade tra il 30 e 31 marzo. Si tratta di uno dei Cinque Pilastri dell'Islam.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La preghiera in piazza del Plebiscito. Foto G. Cozzolino / Fanpage.it

Giornata di preghiera a Napoli per la comunità islamica, per la fine del Ramadan, che quest'anno cade tra il 30 ed il 31 marzo. Comunità che si è radunata come da tradizione soprattutto in tre luoghi: piazza del Plebiscito, piazza Garibaldi e soprattutto piazza del Mercato, da sempre uno dei luoghi più frequentati dalla folta comunità islamica napoletana, che comprende tra l'altro anche molti convertiti da altre religioni. In tanti, alzandosi questa mattina e attraversando le tre piazze di Napoli, hanno notato la lunga distesa di persone inginocchiate per la preghiera: una comunità islamica che, da sempre perfettamente integrata nel territorio partenopeo, spesso viene anche particolarmente apprezzata proprio per il suo attaccamento alla fede, più forte spesso anche di quelle dei non musulmani.

Una preghiera come sempre silenziosa e in ginocchio verso la Mecca, per festeggiare la fine del mese di Ramadan, considerato uno dei Cinque Pilastri dell'Islam: giornata che viene indicata come "Eid Al Fitr" in araba, e che dopo la seconda preghiera, quella del tramonto, permetterà dunque di poter mangiare, bere alcolici e svolgere altre attività durante il giorno. Ramadan che, nell'Islam, ricorda la prima rivelazione del Corano a Maometto. Il digiuno, invece, secondo la religione islamica, permette di insegnare all'uomo l'autodisciplina, l'appartenenza a una comunità, la pazienza e l'amore per Dio, ma anche le condizioni in cui vivono i poveri: ecco perché per chi non può praticare il digiuno (anziani, diabetici, malati, ma anche donne in gravidanza e in allattamento) spesso pratica la carità verso i meno abbienti.