A piazza Garibaldi arrivano i nuovi chioschi: artigianato, caffetteria, spettacoli e servizi per turisti

In piazza Garibaldi saranno attivati 6 nuovi chioschi che offriranno servizi pubblici e commerciali. Presente anche una gestione bagagli per i turisti.

A piazza Garibaldi arrivano 6 nuovi chioschi. Offriranno servizi per cittadini e turisti, come la gestione bagagli, metteranno in esposizione oggetti di artigianato e ospiteranno spettacoli e attività sociali. I nuovi gazebo saranno inaugurati venerdì 29 maggio, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, assieme al presidente di Fondazione Con il Sud Stefano Consiglio, alla coordinatrice di Bella Piazza, Elena de Filippo (Dedalus Cooperativa Sociale), e alle realtà coinvolte nella gestione degli spazi. Parteciperanno anche le Università Federico II, Vanvitelli, l’Accademia Belle Arti di Napoli con gli enti protagonisti del progetto.

In piazza ci saranno 8 chioschi

L’iniziativa segna l’avvio operativo dei sei chioschi finora non attivati, allestiti dopo il rifacimento di piazza Garibaldi, che si affiancano ai due presidi già aperti: la Portineria Garibaldi, sede di iniziative ed eventi, e il presidio delle forze dell’ordine. Con questa apertura si completa il sistema degli otto presidi della piazza, pensati come luoghi di prossimità, inclusione, cultura, orientamento, economia sociale, sicurezza e servizio alla cittadinanza. Le attività comprenderanno la promozione di filiere etiche e prodotti provenienti da beni confiscati alle mafie, l’educativa di strada, il contrasto alla violenza di genere, l’inserimento lavorativo di persone fragili, la mediazione sociale, la promozione teatrale e culturale e il servizio logistico Comebag a supporto dei flussi turistici.

I chioschi saranno gestiti da soggetti del partenariato e da realtà coinvolte nel percorso progettuale: l’ATS Terre Future con capofila TRAM Cooperativa Sociale, Fondazione RUT, Cooperativa Sociale EVA, Dedalus Cooperativa Sociale, NEST Napoli Est Teatro ETS e Temi S.p.A. con il servizio Comebag. Bella Piazza è un progetto sostenuto da Fondazione Con il Sud insieme a una rete di enti e fondazioni, con il Comune di Napoli e circa 50 forze del territorio. L’obiettivo è trasformare l’Area Nord di Piazza Garibaldi, biglietto da visita della città, in un luogo curato, accogliente e inclusivo, attraverso un processo integrato di rigenerazione urbana, sociale, culturale ed economica.

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Il progetto intende anche codificare un modello di gestione pubblico-privato replicabile in altre aree della città e del Paese: non un semplice affidamento al privato, ma una forma di gestione condivisa fondata sulla co-progettazione, sulla partecipazione concreta e sul protagonismo di chi vive, abita e lavora nella piazza. Le direttrici di intervento riguardano la cura e la manutenzione dei luoghi, la gestione degli otto chioschi, il presidio sociale, la valorizzazione turistica e un’offerta culturale diffusa negli spazi dell’Area Nord di Piazza Garibaldi, compresa la cavea. La convenzione ha una durata di 4 anni (2024-2027), rinnovabili per altri 4, con un investimento previsto di oltre un milione di euro.

Il successo e la sostenibilità del progetto Bella Piazza sono resi possibili anche grazie al fondamentale supporto di una ampia rete di partner, il cui prezioso contributo economico testimonia la fiducia riposta in questa iniziativa e l'impegno condiviso per la crescita della nostra comunità. Un ringraziamento speciale va, oltre che a Fondazione Con Il Sud, a Fondazione Azimut, Fondazione Vismara, Associazione Est(ra)Moenia, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Fondazione Rut, Caracciolo Hospitality Group, Vincar, Moccia Irme S.p.A. e Studio Keller.