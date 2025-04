video suggerito

Sprofonda la strada in piazza Municipio, davanti al Maschio Angioino: traffico impazzito Mini-voragine in piazza Municipio. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Strada chiusa e traffico impazzito. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Fanpage.it

Si apre una mini-voragine in piazza Municipio, proprio in corrispondenza delle strisce pedonali di fronte al Maschio Angioino e il traffico impazzisce, con lunghe code su via Medina e via Marina. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Napoli, coordinati dal Comandante Generale Ciro Esposito. La strada, che in quel tratto prende il nome di via Vittorio Emanuele III, all'angolo con via Santa Brigida, è stata parzialmente transennata. Auto e mezzi leggeri direttia via Nardones deviati su via Santa Brigida, via Verdi e piazza Trieste e Trento.

Deviati i bus Anm della linea R2

A seguito del cedimento e della parziale chiusura i pullman Anm della linea R2 sono stati deviati, in quanto lo spazio in carreggiata non è sufficiente al passaggio. Si sono create lunghe code di auto provenienti da via Medina e via Acton costrette a fare dietrofront o dirottate su via Santa Brigida.

Buca di 40 centimetri in via Vittorio Emanuele III

La buca, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate, è larga circa 30-40 centimetri e al di sotto sarebbe particolarmente profonda. Si trova nelle vicinanze del cantiere per la sistemazione di superficie dei lavori della metropolitana. Lunghe attese anche alle fermate dei bus in via San Carlo, di fronte al teatro, dove le persone si erano radunate ignare delle deviazioni dei bus. Traffico impazzito fino a via Medina, via Acton e via Guglielmo Sanfelice. A peggiorare la situazione anche un restringimento in via Gianturco, chiusa per lavori con traffico deviato su via Taddeo da Sessa.