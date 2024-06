video suggerito

Il caldo forte spacca i pannelli del brand Napoli in piazza Municipio Il forte caldo ha portato alle prime spaccature su tutte le lettere che formano la scritta "Napoli" in piazza Municipio. Le lesioni nelle immagini di Fanpage.it.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il brand Napoli danneggiato in piazza Municipio / Foto Fanpage.it

Il gran caldo su Napoli non ha risparmiato proprio nessuno: neppure il brand "Napoli", installato in piazza del Municipio da pochi giorni e già danneggiato. L'installazione è stata subito gettonata da turisti italiani e stranieri per le varie foto ricordo: in pochi giorni, tantissimi si sono immortalati con l'opera, approfittando anche di uno scenario di tutto rispetto come il Golfo di Napoli con il Vesuvio da una parte e il Maschio Angioino dall'altro.

Il brand "Napoli", tuttavia, ha già riportato i primi danni dovuti al grande caldo: come si evince dalle foto scattate da Fanpage.it questa sera, già diverse lesioni bianche sono apparse sulle sei lettere, al momento già bene in vista. Il forte caldo, infatti, ha fatalmente fatto surriscaldare il vetro e il metallo che compongono il pannello, portandolo a spaccarsi con la dilatazione. Lesioni che per ora non hanno fermato i tanti scatti di turisti e passanti, accorsi ad immortalarsi davanti all'opera installata appena venerdì scorso e composta da 12 pannelli che formano insieme la scritta Napoli, visibile sul davanti, per chi arriva da via Acton o dalle navi da crociera. Sul retro, invece, si trovano delle immagini rappresentative di Napoli, tra queste la pizza, il Vesuvio, il San Gennaro di Jorit, il Murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli, Palazzo Donn'Anna, la Stazione Toledo, il Cimitero delle Fontanelle. Come si evince dalle foto scattate da Fanpage.it questa sera, giovedì 27 giugno, le lesioni sono ancora in qualche modo "gestibili": la spaccatura insomma non è ancora definitiva. Ma si teme ora che la situazione possa peggiorare nei prossimi giorni, con le ondate di calore in arrivo sulla città di Napoli e che potrebbero portare a fenomeni simili e ben più gravi.