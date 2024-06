video suggerito

Mega-scritta “Napoli” a piazza Municipio per i turisti, le immagini del nuovo brand della città Presentato il nuovo logo di Napoli. La scritta gigante già installata in piazza Municipio accoglierà i turisti. Il significato delle immagini scelte per rappresentare la città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

È già stata installata la mega-scritta "Napoli" in piazza Municipio. Si tratta del nuovo "brand" della città, finanziato dal Comune di Napoli, che accoglierà i turisti che arrivano in città, nato per promuovere le bellezze del territorio. L'installazione, lunga 12 metri e larga 2, opera dell'architetto Marco Tatafiore, è stata montata nelle scorse ore nella parte bassa della piazza, di fronte alla Stazione Marittima e al Maschio Angioino. L'inaugurazione è prevista per domani, venerdì 21 giugno 2024. È composta da 12 pannelli che formano insieme la scritta Napoli, visibile sul davanti, per chi arriva da via Acton o dalle navi da crociera. Sul retro, invece, si trovano delle immagini rappresentative di Napoli, tra queste la pizza, il Vesuvio, il San Gennaro di Jorit, il Murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli, Palazzo Donn'Anna, la Stazione Toledo, il Cimitero delle Fontanelle.

Il “Brand Napoli” offrirà ai turisti l’opportunità di scattare selfie con i simboli di Napoli. L'opera è stata presentata oggi in conferenza stampa a Palazzo San Giacomo. Per l'occasione è stato presentato anche il report "Napoli cresce con il turismo" dell'Osservatorio scientifico sul turismo. Presenti, tra gli altri, il sindaco Gaetano Manfredi, l'assessora al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato, la coordinatrice dell'Osservatorio, la professoressa Valentina Della Corte, l'architetto Marco Tatafiore, il presidente della Commissione Turismo del Consiglio Comunale, Luigi Carbone.

Come nasce il brand Napoli

Un logo turistico, è stato spiegato, deve essere capace di trasferire in modo sintetico, ma fedele la più intima essenza della città che va a rappresentare. Il concept del logo di Napoli prende quindi ispirazione da quelli che sono gli elementi caratteristici della città: Vivacità, Ricchezza culturale, Tradizioni peculiari, Gastronomia famosa in tutto il mondo, Forte tendenza all’innovazione.

Per esprimere al meglio queste caratteristiche, per il logo si è scelto di non ricorrere ad un font già esistente, ma di creare un logotipo ad hoc con lettere disegnate a mano. Unico nel suo genere. Il disegno definisce un tratto fluido e curvilineo, rappresentativo sia della dinamicità della città che della sua natura cangiante. La parola “Napoli” appare, così, morbida e accogliente, esattamente quello che vogliamo comunicare ai turisti.

I colori del logo

La palette dei colori completa la descrizione della città attraverso 4 colori che rappresentano altri aspetti fondamentali della città in termini identitari:

Blu: inevitabile richiamo al mare, anima e cuore di Napoli;

Arancione: l'artigianalità più autentica e la ricchezza culturale, che attirano milioni di visitatori ogni anno

Verde: la bellezza dei paesaggi, dei parchi e di tutto ciò che la natura mostra nella città partenopea

Giallo: la propensione al futuro, all’innovazione, alle possibilità ancora da scoprire

Il significato delle lettere

Nell’installazione, ogni lettera nasconde un’immagine che corrisponde ad uno scorcio sulle più caratteristiche essenze della città:

La “N” valorizza la passione calcistica di Napoli

Le geometrie della “A” diventano quelle di una soglia verso luoghi unici come il Cimitero delle Fontanelle

La “P” riprende la bellezza circolare di architettura antica e contemporanea

La circonferenza della “O” riprende quella di tanti capolavori di una delle gastronomie più famose del mondo

La “L” esalta l’estro creativo delle nuove forme d’arte che arricchiscono la città, come la street art

La “i” racconta di una città che respira la vitalità esistente nel limbo tra terra e mare

A Napoli i turisti restano a lungo

Napoli è la città italiana, dopo Roma, in cui i turisti restano più a lungo, con una permanenza media di tre giorni. Il livello di soddisfazione di chi ha visitato la città nei primi mesi di quest'anno è superiore rispetto a quello, già elevato, registrato nel 2023 con il patrimonio storico-monumentale, la cultura e il folklore e l'enogastronomia che sfiorano la valutazione massima. Questi alcuni dei dati che emergono dal lavoro condotto dall'Osservatorio scientifico.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha commentato:

"Questo bilancio sull'andamento del turismo ci mostra numeri molto positivi, ma anche l'importanza di una politica di sistema grazie alla quale la qualità dell'offerta è progressivamente migliorata, come ci conferma il gradimento dei turisti che è molto alto. Anche la destagionalizzazione dei flussi è ormai una realtà. Vogliamo rafforzare il nostro brand, che è già molto forte, e migliorare ulteriormente i servizi. Bisogna potenziare anche l'offerta alberghiera per renderla adeguata alle necessità e alle richieste che abbiamo. I processi del turismo vanno governati, ma il lavoro che stiamo facendo ci sta dando grandi soddisfazioni in un settore che per la città è molto importante perché crea economia e lavoro".