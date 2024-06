video suggerito

A piazza Municipio arriva “Brand Napoli”, mega opera di 12 metri permanente per i turisti: dove sarà In piazza Municipio sarà posizionata una installazione del Comune con la scritta gigante “Napoli”. Si tratta del nuovo brand della città. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

I rendering di Brand Napoli

Arriva il “brand Napoli” in piazza Municipio. Una mega installazione permanente lunga 12 metri e alta 2, con la scritta “Napoli” a caratteri cubitali (ogni lettera sarà alta 1,7 metri), la didascalia in inglese “A NEW CITY”, che richiama il significato dell'antico greco del nome, Nea Polis, ossia la città nuova. Il tutto montato su una panchina, dove ci si potrà sedere. L'opera, come anticipato da Fanpage.it, è stata progettata su bando del Comune di Napoli, con un finanziamento del ministero del Turismo. Il progetto dell'installazione è dell'architetto Marco Tatafiore, la realizzazione dell'opera di Interspot Pubblicità.

Sul retro dei pannelli ci saranno alcune immagini simbolo della città di Partenope. Tra quelle scelte nei rendering diffusi, la pizza, il corno rosso (tradizionale amuleto portafortuna), il babà, il Vesuvio, la stazione Toledo della metro Linea 1, ma anche il kayak sul Golfo. “Nel lungo periodo potrà trasformarsi in simbolo identificativo della Città di Napoli – scrive il Comune nella delibera di approvazione – contribuendo alla notorietà della città a livello nazionale e internazionale”.

Sarà posizionata nella parte finale di piazza Municipio, all'incrocio tra via Acton e via Cristoforo Colombo, proprio di fronte alla Stazione Marittima e agli sbarchi delle navi da crociera. Sul lato opposto della piazza rispetto al Maschio Angioino e leggermente ruotata verso il mare, quindi non parallela alla strada. L'opera del brand è stata anche assicurata all risk contro eventuali vandalizzazioni.

Il progetto del Comune di Napoli

“Napoli è, ad oggi, una delle destinazioni più interessate dai flussi turistici – si legge nella delibera di giunta 223 del 29 maggio, proposta dall'assessorato al Turismo – Tale traguardo è stato raggiunto anche grazie alla pianificazione e organizzazione di iniziative finalizzate ad incrementare i flussi turistici e a monitorarne l'andamento con l'intento di promuovere la destinazione Napoli”.

Il progetto è stato finanziato con i fondi del Ministero del Turismo, 1,2 milioni di euro, destinati al network Grandi Destinazioni Italiane per il turismo sostenibile, che comprende 5 città, oltre Napoli, anche Roma, Milano, Firenze e Venezia. Il capoluogo partenopeo ha aderito l'8 novembre 2022 ed ha presentato il progetto Napoli Tourist Tech 2022.

Il ministero ha anche elaborato un apposito logo di Grandi Destinazioni per il Turismo Sostenibile, costituito da 2 cerchi verde e rosso parzialmente sovrapposti, che sarà usato per tutte le comunicazioni legate al progetto. Sia questo logo che quello del Comune saranno presenti sull'installazione.

Alla fine del 2022, come riportato da Fanpage.it, il Comune ha deciso di dotarsi di un brand e di un piano di brand image che contiene la parola Napoli. È stato fatto un bando pubblico da 230mila euro per la campagna di comunicazione finalizzata allo sviluppo e alla promozione sia del brand “Napoli” che delle attività di gemellaggio da mettere in atto con altri Comuni italiani. Un altro bando da 230mila euro è stato destinato alla creazione di un Osservatorio turistico, finalizzato a "monitorare ed elaborare dati sui flussi turistici nazionali ed internazionale nella Città di Napoli ed allo sviluppo di nuove strategie di marketing per implementare l’offerta turistica".

Le prescrizioni della Soprintendenza

Tra le ipotesi iniziali si era pensato di posizionare il brand Napoli davanti alla fontana del Nettuno in piazza Municipio. La Soprintendenza ai Beni Culturali, però, ha dato alcune prescrizioni l'8 aprile scorso. Eccole di seguito:

Il manufatto dovrà essere installato presso la parte di piazza Municipio prospiciente via Acton, in posizione opposta rispetto al Castel Nuovo e leggermente ruotata rispetto al fronte mare. Le dimensioni del manufatto e in particolare del basamento panca, dovranno essere riproporzionate riducendo gli spazi esistenti tra le lettere in lamiera sagomata, i pannelli trasparenti colorati e i pannelli a specchio. Le strutture non potranno essere ancorate al suolo, ma dovranno essere zavorrate allo stesso, onde evitare danneggiamenti alla pavimentazione.

La società incaricata della progettazione tecnica il 29 aprile ha dichiarato di aver adempiuto alle prescrizioni della Soprintendenza e ha inviato il Certificato di Regolare Esecuzione del manufatto e il certificato di collaudo.

Com'è fatto il brand Napoli

Ma come sarà l'installazione con il brand di Napoli? La base sarà una sorta di panchina, lunga 12 metri, larga circa 2 e alta 2,20 metri. Sopra vi saranno incassate tre file di pannelli parallele. Nella prima ci sarà la parola “NAPOLI”, scritta con lettere in lamiera sagomata nera. Ognuna alta 1,7 metri. La seconda fila (quella centrale) sarà costituita da pannelli con fondi trasparenti colorati, ciascuno in corrispondenza di una lettera: i colori sono bianco (“N” e “L”), blu (“A”), arancione (“P”), verde (“O”) e giallo (“I”). La terza fila sarà costituita da pannelli a specchio.

I simboli di Napoli: Vesuvio, corni, pizza e babà

Sul retro della terza fila sono previste delle immagini con i simboli di Napoli. Tra quelli scelti, figurano la pizza, il corno, il babà, il Vesuvio, la stazione Toledo della metro Linea 1, il kayak sul Golfo. La proposta in oggetto si ispira a Napoli. Il progetto si ispira, si legge nel documento, “alle forme della sua natura e ai suoi simboli legati al mondo della cultura, dell’arte e della gastronomia”.

“La forma di ogni lettera rimanda a elementi iconici caratteristici, come 6 finestre che si affacciano sui punti più amati della città. La palette di colori vuole raccontare una Napoli contemporanea, giovane e sostenibile. Colori saturi per avere maggiore appeal negli applicativi digitali. Questa proposta ha un tone of voice entusiasta e sicuro di sé, che delinea un’identità carismatica, trascinante e piena di sfumature diverse. Per questo motivo si identifica perfettamente alla città di Napoli”.

Lo slogan: “Napoli – A New City”

Per la didascalia è stata scelta una scritta in inglese – lingua internazionale – NAPOLI – A NEW CITY. Ecco il motivo:

Delle tante tradizioni che caratterizzano Napoli, quella che spicca su tutte è la sua capacità di rinascere ogni volta come nuova. Negli anni la città ha infatti saputo assorbire tutti gli influssi esterni, integrandoli nella lingua, nell’architettura, nell’arte, e reinventandoli poi in un mix unico e irripetibile. Un’attitudine che porta avanti anche oggi, evolvendosi nell’adattarsi alle nuove sfide di ogni giorno. L’etimologia del nome “Napoli” – dal greco Neapolis – è allora ancora attualissimo, e assume oggi una connotazione ancora più forte: città nuova significa città del futuro.

