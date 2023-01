Brand Napoli e gemellaggi con le città, il piano per portare più turisti costa mezzo milione Napoli è già piena di turisti, ma il Comune è convinto che si può fare di più. Mezzo milione per il piano marketing. Nascerà anche un Osservatorio turistico.

A cura di Pierluigi Frattasi

Napoli è già piena di turisti, ma il Comune è convinto che si può fare ancora di più. Mezzo milione di euro per la campagna di marketing finalizzata ad aumentare i visitatori in città che punta sul brand Napoli e sul gemellaggio con altre città d’Italia. Il capoluogo partenopeo negli ultimi anni ha registrato un boom di accessi, con milioni di viaggiatori che arrivano in città ogni anno per ammirarne le indiscutibili bellezze, con i grandi Musei, come l'Archeologico, Capodimonte, San Martino e Palazzo Reale in grande crescita e con tante esposizioni anche temporanee, il Cristo Velato, le meraviglie del centro storico, il richiamo delle tante pizzerie e del cibo tradizionale, il fascino del Lungomare e di Posillipo.

La città sempre più attrattiva

Un cartellone ricco di spettacoli ed eventi, realizzato con una programmazione di qualità, sta contribuendo ad accrescere lo charme della città anche all’estero, così come le tante produzioni cinematografiche che scelgono sempre più come location Napoli, attratte anche dai costi competitivi per girare e dal supporto amministrativo fornito dall’Ufficio Cinema, con le piazze e le strade del capoluogo ormai familiari al pubblico, sia del grande che piccolo schermo, anche a livello internazionale, come dimostrano le produzioni di ampio respiro come L’Amica Geniale o The Equalizer 3 con Denzel Washington.

L’arrivo di tanti turisti, con gli hotel sold out per le feste di Natale, porta soldi anche nelle casse dell’erario cittadino, grazie alla Tassa di Soggiorno, con la quale il Comune intende finanziare anche la raccolta dei rifiuti, accresciuta a causa dell’aumento delle presenze temporanee in città, e con la nuova Tassa di Imbarco di 2 euro per chi arriva a Capodichino.

Brand Napoli e gemellaggio con le città: il piano

Palazzo San Giacomo ha intenzione di proseguire su questa strada, aumentando i turisti in città e regolando meglio anche gli arrivi. Il piano, da circa 460mila euro, prevede di pubblicizzare il “Brand Napoli” e fare gemellaggi con le città d'Italia. Di questi fondi, infatti, 230mila euro andranno al bando per campagna di comunicazione finalizzata allo sviluppo e alla promozione sia del brand “Napoli” che delle attività di gemellaggio da mettere in atto con altri Comuni italiani.

“Napoli – si sottolinea nel bando di gara – è una delle destinazioni più richieste dai turisti, ponendo l’Amministrazione dinanzi alla necessità di organizzare iniziative finalizzate ad incrementare i flussi turistici monitorandone l’andamento, a promuovere la destinazione Napoli e a sviluppare nuove strategie di marketing per implementare i flussi turistici”.

E prosegue:

“Si rende indispensabile provvedere anche alla programmazione di iniziative a sostegno della promozione turistica della Città e che coinvolgano i diversi stakeholder sia locali che nazionali ed internazionali per rendere maggiormente attrattiva l’immagine di Napoli”.

Nuovo Osservatorio turistico

Un altro bando da 230mila euro prevede invece di affidare il servizio di realizzazione organizzazione e gestione di un Osservatorio turistico, finalizzato a "monitorare ed elaborare dati sui flussi turistici nazionali ed internazionale nella Città di Napoli ed allo sviluppo di nuove strategie di marketing per implementare l’offerta turistica".