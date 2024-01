Il Comune studia il “brand Napoli”: l’obiettivo è far conoscere la città nel mondo e attrarre più turisti Il sindaco Gaetano Manfredi, di concerto con l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, ha avviato un progetto di analisi per migliorare il “brand Napoli” e renderlo ancora più attrattivo, in Italia e all’estero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Cultura, arte, turismo, enogastronomia, tradizione, folklore. Sono questi gli ingredienti che compongono il "brand Napoli", la percezione che in Italia e all'estero si ha della città. Una percezione in continua evoluzione, in continuo cambiamento, che però si può e si deve migliorare: proprio a questo proposito, il sindaco Gaetano Manfredi ha avviato un progetto di studio e di analisi – di concerto con l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" – per individuare nuovi percorsi che possano indicare le prospettive future relative al "brand" e migliorare l'attrattiva di Napoli.

La direzione scientifica del progetto è affidata a Stefano Rolando, professore di "Comunicazione pubblica e Public Branding" a Milano, presidente della Fondazione Saverio Nitti, nonché già direttore generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito allo studio del "brand Napoli", il sindaco Gaetano Manfredi ha dichiarato:

Napoli è già un cantiere complesso di trasformazioni, che dobbiamo portare a termine e raccontare alla nostra comunità nonché a livello nazionale e internazionale. Partendo dalle politiche di contrasto alle crisi economico-sociale, stiamo lavorando come Amministrazione all’ampliamento della capacità di accoglienza, al consolidamento di realtà che tengano insieme la filiera formativa e culturale con quella produttiva e di coesione sociale. L’obiettivo è rendere permanente un clima di sintonia concreta tra istituzioni, imprese, mondo culturale e terzo settore sulle possibilità di sostenere le sfide del futuro. Il brand di Napoli, della Napoli che guarda al futuro, sarà il frutto di questo percorso condiviso