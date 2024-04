Ambulanza in piazza Plebiscito a Napoli fermata dai vigili: scoperta senza assicurazione

video suggerito

Che una ambulanza decidesse di passare per piazza Plebiscito, senza sirena in funzione e coi lampeggianti spenti già era sembrato strano. Piazza Plebiscito, la principale piazza di Napoli, è dagli anni Novanta zona pedonale e lì soltanto i mezzi di soccorso a sirene spiegate e le forze dell'ordine che ne hanno necessità possono passare. Dunque gli agenti della Polizia Locale appartenenti all'Unità Operativa Chiaia hanno pensato bene di fermare questo mezzo che evidentemente non andava di fretta.

Qualcosa in effetti non andava: il mezzo di soccorso sanitario è risultato senza assicurazione per la responsabilità civile auto da circa un anno. Si tratta di una copertura ovviamente obbligatoria per ogni mezzo, senza la quale occorre spegnere i motori e ritirare la carta di circolazione.

Così è stato: in ottemperanza all'articolo 193 del Codice della Strada, l’autoambulanza è stata sottoposta a fermo amministrativo e la carta di circolazione ritirata. Il conducente è stato verbalizzato ai sensi dell'articolo 7 del Codice della Strada per transito non autorizzato nella piazza pedonalizzata.