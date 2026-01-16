Caos treni, stop di due settimane alla circolazione tra Napoli, Caserta e Benevento

Dal 2 al 15 febbraio, a causa di lavori sulla linea Alta Velocità, sarà interrotta la circolazione ferroviaria tra Caserta, Benevento e Foggia, tra Napoli e Cancello e tra Caserta e Cancello.

Si prospettano disagi pesanti, nel prossimo mese di febbraio, per chi si sposta con il treno in Campania: a causa dei lavori sulla linea dell'Alta Velocità Napoli-Bari, infatti, nel periodo compreso tra il 2 e il 15 febbraio, dunque per due settimane, la circolazione ferroviaria sarà sospesa su molte tratte che attraversano la Campania. I lavori consentiranno il completamento del lotto Cancello-Frasso Telesino sull'Alta Velocità che collegherà Napoli a Bari, ma creerà notevoli disagi per i pendolari e tutti coloro che si muovono tra Roma e Lecce.

Stop ai treni in Campania, ecco su quali tratte

E così, come detto, dal 2 al 15 febbraio la circolazione ferroviaria sarà interrotta sulla tratta Caserta-Benevento-Foggia, su quella tra Napoli Centrale e Cancello e, infine, su quella tra Caserta e Cancello. Sarà proprio a Caserta che ci saranno i disagi maggiori sull'Alta Velocità, con la soppressione di molti Frecciarossa e Frecciargento.

Bus sostitutivi tra Caserta e Benevento, Puglia isolata

Trenitalia, ad ogni modo, ha fatto sapere che i collegamenti tra Roma e Benevento saranno garantiti: saranno infatti attivati dei bus sostitutivi che copriranno la tratta tra Caserta e Benevento. Disagi restano, invece, per chi deve arrivare in Puglia, che resterà così, anche se solo per due settimane, ancora una volta isolata.