Cannavacciuolo commenta la terza Stella Michelin: “Mi scoppia il cuore di emozione” Il giorno dopo essere stato insignito della terza Stella Michelin, lo chef di Vico Equense ha affidato ai social un commento a freddo della grande gioia provata.

A cura di Valerio Papadia

Deve aver passato la notte insonne per chef Antonino Cannavacciuolo, dopo che ieri la Guida Michelin lo ha insignito della terza Stella per il suo ristorante Villa Crespi, sul lago d'Orta, nel Novarese: lo chef di Vico Equense è così definitivamente stato consacrato – qualora ce ne fosse ancora bisogno – all'Olimpo dell'alta cucina italiana, e non solo. Villa Crespi è diventato così il dodicesimo ristorante in Italia a detenere, attualmente, 3 Stelle Michelin.

Dopo la grande commozione sul palco allestito in Franciacorta ieri, martedì 8 novembre, per presentare la Guida Michelin Italia 2023, quando è stato annunciato il riconoscimento per il suo ristorante, Antonino Cannavacciuolo ha voluto oggi, invece, dare voce a mente fredda e lucida alle emozioni provate ieri, affidando a un post sui suoi canali social i ringraziamenti per il traguardo raggiunto.

I ringraziamenti di chef Cannavacciuolo sui social

Un post lungo, quello che lo chef napoletano ha affidato ai social, dal quale traspare ancora una certa emozione. Ecco cosa ha scritto Cannavacciuolo:

Non trovo le parole giuste per descrivere la gioia, la commozione. Il cuore mi scoppia di emozione, perché dietro questo risultato meraviglioso, c’è il lavoro di una famiglia che da oltre vent’anni non si è mai fermata. Dal primo giorno in cui con mia moglie Cinzia abbiamo messo in piedi Villa Crespi, abbiamo costruito a poco a poco, passo dopo passo, la nostra grandissima famiglia allargata. Insieme condividiamo ogni cosa

Il lungo post di Cannavacciuolo, poi, continua: