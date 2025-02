video suggerito

Calci e pugni alla compagna, poi la caccia di casa insieme alle tre figlie piccole: 45enne arrestato nel Casertano Accade a Castel Volturno: l'uomo, in stato di ebbrezza, ha dapprima violentemente picchiato la compagna, poi l'ha sbattuta fuori di casa insieme alle tre figlie piccole.

A cura di Valerio Papadia

Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate: queste le accuse con le quali i carabinieri hanno arrestato un uomo di 45 anni a Castel Volturno, nella provincia di Caserta, che ha picchiato violentemente la compagna e ha poi sbattuto la donna e le tre figlie piccole fuori casa. Sul posto, dopo la richiesta di aiuto della vittima, sono arrivati i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone che, grazie al racconto della donna, hanno ricostruito l'accaduto: poco prima il 45enne, in stato di ebbrezza, aveva aggredito la compagna, afferrandola per i capelli, trascinandola in terra e poi colpendola con calci e pugni; l'uomo aveva poi cacciato di casa la donna e le tre figlie piccole, impedendo loro di rientrare.

Durante il racconto, la donna ha ammesso di aver subito violenze fisiche da parte dell'uomo anche in precedenti occasioni, violenze che, in alcuni casi, avevano coinvolto anche due delle tre bambine, nate da precedenti relazioni della donna. I militari dell'Arma sono arrivati nell'abitazione della coppia e hanno trovato l'uomo che emanava ancora un forte odore di alcool: il 45enne è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate e portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.