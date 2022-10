Cade in una cisterna profonda tre metri: donna salvata dai vigili del fuoco, è in ospedale È accaduto nel pomeriggio di oggi, 30 ottobre, ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino: la donna è ora ricoverata in ospedale per le cure del caso.

A cura di Valerio Papadia

I vigili del fuoco intenti a salvare la donna

Grave incidente, nel pomeriggio di oggi, domenica 30 ottobre, ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino: una donna di 89 anni del posto, che stava effettuando dei lavori in un terreno agricolo di sua proprietà, è precipitata in una vecchia cisterna abbandonata, profonda tre metri. Sul posto, in contrada Sterda, allertati dalla Centrale Operativa, sono intervenuti intorno alle ore 17 i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, che si sono subito adoperati per trarre in salvo la malcapitata. I pompieri hanno utilizzato tecniche S.A.F. (Speleo-Alpino-Fluviali) per tirare fuori dalla cisterna l'anziana donna, che è stata poi affidata ai sanitari del 118 – intervenuti nel frattempo sul posto – e trasportata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stata ricoverata per le cure del caso: non si conoscono le sue condizioni di salute.

Bimba di 2 anni cade dal terzo piano: ricoverata in ospedale

Nella mattinata odierna, invece, a Fisciano, nella provincia di Salerno, una bambina di 2 anni è caduta dal terzo piano. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 10 in corso San Vincenzo Ferreri, nel centro della cittadina: sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato la bambina all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno; da qui, la piccola è stata poi trasferita all'ospedale Santobono di Napoli, nosocomio specializzato in Pediatria. Da quanto si apprende, le ferite riportate dalla bimba non sarebbero gravi; le forze dell'ordine indagano per accertare la dinamica di quanto accaduto, ancora poco chiara.