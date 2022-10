Bimba di due anni cade dalla finestra al terzo piano nel Salernitano: ricoverata al Santobono L’incidente questa mattina in Corso San Vincenzo Ferreri a Fisciano, in provincia di Salerno. La piccola portata all’ospedale pediatrico di Napoli, ma non sarebbe grave.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una bimba di due anni è precipitata dalla finestra al terzo piano del palazzo dove abita con i suoi genitori questa mattina. L'incidente è avvenuto in Corso San Vincenzo Ferreri, a Fisciano, in provincia di Salerno, attorno alle ore 10,00, a pochi metri dalla sede del Municipio. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. La piccola, per motivi ancora da chiarire, sarebbe caduta nel vuoto per diversi metri, ma, secondo le prime informazioni, non si sarebbe procurata ferite gravi, ma solo lesioni ed ematomi e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono subito intervenuti anche i soccorsi, con l'ambulanza del 118. La bambina è stata inizialmente trasportata all'Ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno e da qui è stata poi trasferita all'Ospedale Santobono di Napoli, centro di riferimento pediatrico.

Indagano i carabinieri

Sulla vicenda indagano i carabinieri del Reparto operativo del comando provinciale di Salerno che stanno cercando di ricostruire tutti gli aspetti di quanto avvenuto. Sul posto anche la scientifica. Solo lo scorso marzo, un'altra bimba di 10 anni era stata ricoverata al Santobono in gravissime condizioni all'ospedale di Caserta dopo essere caduta dal balcone della sua abitazione, al secondo piano di una palazzina di Santa Maria Capua Vetere. La piccola, in quel caso era stato soccorsa dai sanitari del 118, e trasportata nella struttura sanitaria in ambulanza. Sulla vicenda i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere avevano aperto delle indagini. L'allarme era scattato nel pomeriggio del 22 marzo alle porte del rione Iacp della cittadina sammaritana, in una traversa di via Martiri Cristiani, parallela alle palazzine di via degli Artisti.