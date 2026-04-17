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Donna cade sul Sentiero degli Dei, frattura esposta alla gamba: portata d’urgenza a Napoli con l’elisoccorso

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sul sentiero naturalistico in Costiera Amalfitana. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e un’eliambulanza, che ha trasportato la malcapitata a Napoli.
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A cura di Valerio Papadia
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Immagine di repertorio
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Grave incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile, sul Sentiero degli Dei, percorso naturalistico che collega Agerola e Furore, in Costiera Amalfitana: una donna che stava percorrendo il sentiero, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è inciampata ed è caduta violentemente al suolo, rimanendo ferita. Chi si trovava con lei ha immediatamente allertato il 118: la Centrale Operativa di Castellammare di Stabia ha pertanto richiesto l'intervento dei sanitari e del personale del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania.

A causa della natura impervia del sentiero, raggiungere la donna non è stato semplice: i volontario del Soccorso Alpino e i sanitari del 118 hanno dovuto raggiungere la malcapitata a piedi. Una volta avvicinatisi alla donna, i soccorritori hanno constatato che questa presentava una frattura esposta a una gamba, con segni di ipotensione e si sono subito adoperati per stabilizzarla sul posto.

Gli operatori hanno però escluso che la donna potesse essere trasportata via terra e hanno così richiesto l'intervento di un'eliambulanza da Napoli: la donna è stata imbracata e portata a bordo del velivolo con il verricello. L'elisoccorso ha poi provveduto a trasportare la malcapitata all'ospedale del Mare di Napoli, dove è stata sottoposta a tutte le cure del caso.

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