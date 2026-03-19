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Operaio 30enne precipita per 8 metri e sfonda lucernaio: ricoverato con fratture e lesioni a Napoli

Incidente sul lavoro a Sant’Antonio Abate. L’operaio stava installando pannelli fotovoltaici sul tetto di un capannone, quando è caduto. Ricoverato all’Ospedale del Mare. Indagano i carabinieri.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Immagine di repertorio
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Operaio 30enne precipita per 8 metri mentre sta installando pannelli solari sul tetto di un capannone, sfonda lucernaio e si schianta al suolo, riportando fratture e lesioni. L'incidente sul lavoro è avvenuto oggi pomeriggio, giovedì 19 marzo, attorno alle ore 19,00, nel comune di Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Il ferito, subito soccorso dall'ambulanza del 118, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale del Mare di Napoli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente sul lavoro a Sant'Antonio Abate

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto, oltre al personale sanitario, sono arrivati anche i Carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate, personale della Sezione Rilievi del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata, e personale dell’Asl – servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento. Secondo le prime informazioni, l'uomo si trovava in un capannone industriale di una azienda alimentare dove era impegnato nell’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto di copertura.

I carabinieri hanno sequestrato una parte del capannone

Ad un certo punto, per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato da un’altezza di circa 8 metri . Nella caduta avrebbe anche sfondato un lucernaio di vetro. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivata l'ambulanza inviata dall'Asl, che ha recuperato il ferito e lo ha trasportato d'urgenza in ospedale, come detto. Le forze dell'ordine hanno sequestrato penalmente una porzione del capannone, pari a circa 20 metri quadrati. I carabinieri hanno acquisito le testimonianze ed eseguito i rilievi del caso per chiarire la vicenda.

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