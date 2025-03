Trasporto pubblico a Napoli

Bus Eav incendiato a Varcaturo: le fiamme lo divorano in poche ore Bus dell’Eav distrutto dalle fiamme a Varcaturo. La denuncia dell’Usb. Si indaga sulle cause dell’incendio. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Un bus dell'Eav di nuova generazione distrutto da un incendio oggi pomeriggio, mercoledì 26 marzo 2025, in via Staffetta, tra Licola e Varcaturo. Le fiamme, scoppiate improvvisamente a bordo del mezzo, lo hanno devastato in poche ore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Sulla vicenda sono in corso ancora accertamenti tecnici per capire l'origine del rogo, che non sembrerebbe essere dolosa secondo le prime informazioni. Non è escluso che la scintilla possa essere partita per all'interno del mezzo, ma sarà necessario eseguire ulteriori accertamenti tecnici per avere contezza di quanto avvenuto. Si tratta, ad ogni modo, di un pullman di recente acquisizione da parte della società della mobilità regionale, non di un mezzo vetusto. Dal rogo si è levato una densa nuvola di fumo nero, visibile anche a grande distanza. Per fortuna, l'intervento tempestivo dei soccorsi ha scongiurato il peggio.

La denuncia dell'Usb: "Si indaghi su origine rogo"

A denunciare l'accaduto è Marco Sansone, sindacalista Usb Lavoro Privato, che scrive: "È di nuova generazione l'autobus dell'EAV che ha preso fuoco oggi pomeriggio in via Staffetta, tra Licola e Varcaturo. Chiediamo all'azienda di fare luce su un fenomeno non più sporadico per rasserenare lavoratori ed utenti". Il sindacato di base ha chiesto chiarimenti all'azienda su quanto avvenuto ed è in attesa di riscontri. L'Usb è in prima linea a tutela della sicurezza del personale viaggiante e dei passeggeri. Ad alleviare la situazione, oggi, ci ha pensato la pioggia battente, che ha contribuito ad evitare che il fumo nero e le fiamme potessero propagarsi.