Bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata a Montoro, domenica 3 aprile il disinnesco Il 3 aprile il disinnesco della bomba della Seconda Guerra Mondiale ritrovata a Montoro, in provincia di Avellino. I residenti dovranno lasciare le abitazioni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il disinnesco dell'ordigno della Seconda Guerra Mondiale ritrovato a Montoro, in provincia di Avellino, sarà disinnescato domenica 3 aprile. Lo ha reso noto l'Amministrazione Comunale. La bomba, ritrovata sul viadotto ferroviario nella frazione di Preturo, ha ancora un alto potenziale e dunque ha costretto anche a preparare un piano di evacuazione che durerà per l'intera giornata. Sono previste infatti tra le 8 e le 12 ore di lavoro per rimuovere in sicurezza l'ordigno, che verrà poi fatto brillare altrove.

Le zone evacuate

Domenica 3 aprile, dunque, tutti i residenti nella zona rossa (che comprende un raggio di 826 metri dal punto del ritrovamento) dovranno lasciare le proprie abitazioni. Si tratta delle zone di Laura, Labso, Grotta Dell’Angelo, Costa Carora, Vallana, Camminata, Padula, Sant’Andrea e Valle. L'evacuazione dovrà avvenire tra le 6 e le 7.30 di domenica 3 aprile, con l'inizio delle operazioni di disinnesco che inizieranno attorno alle 8 di mattina e dureranno circa 8-12 ore. Nell'area rossa e zone limitrofe sarà anche sospesa l'erogazione di energia elettrica.

I centri di accoglienza

"Durante le operazioni nessun cittadino potrà rientrare nell’area anzidetta", fa sapere il comune, che ha allestito un centro di accoglienza presso l'istituto Pironti di via De Amicis, nella frazione Piano di Montoro. "Ogni richiesta di supporto per persone, che hanno bisogno di assistenza in dette fasi, residenti in tale zona rossa, potrà essere richiesta alla polizia locale, oppure ai servizi sociali. Il rientro nelle abitazioni", spiega ancora il Comune, "avverrà alla conclusione delle operazioni e comunque a seguito di comunicazione.