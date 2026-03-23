Scompare per 3 giorni, ritrovato in bilico sul burrone: stava per lanciarsi. Uomo salvato dai carabinieri, il video

Una storia che poteva avere un epilogo diverso, ma che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi, quella che arriva da Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno salvato un uomo di 48 anni, che minacciava di buttarsi in un burrone. Intorno alle 6 di questa mattina, lunedì 23 marzo, i carabinieri della compagnia di Sorrento e di Castellammare, su segnalazione di alcuni runner, sono intervenuti a Pozzano, località al limitare tra la cittadina stabiese e la Penisola Sorrentina: i corridori hanno segnalato ai militari di avvertire i lamenti di un uomo provenire dallo strapiombo roccioso sopra le loro teste.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno seguiti la voce di quell'uomo e lo hanno individuato in bilico su uno spuntone di roccia, a pochi passi dal vuoto: si tratta di un uomo di 48 anni, del quale era stata segnalata la scomparsa 3 giorni prima da Vico Equense e che minacciava di buttarsi di sotto. Con non poche difficoltà, percorrendo sentieri impervi senza attrezzature e protezioni, i carabinieri sono riusciti a raggiungere il 48enne e hanno iniziato a parlargli, cercando di tranquillizzarlo; poi, due militari lo hanno agguantato e stretto in un abbraccio, mentre l'uomo continuava a ripetere che non c'era più tempo e che nulla si poteva più risolvere.

La situazione è rimasta in stallo per circa 30 minuti, durante i quali le vite del 48enne e dei due carabinieri sono rimaste in bilico, a due passi dal burrone e dalla morte. Provvidenziale è stato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto l'uomo, lo hanno imbracato e lo hanno portato in salvo, permettendo così che anche i militari dell'Arma raggiungessero un posto sicuro. Il 48enne, poi, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e portato all'ospedale Maresca di Torre del Greco per tutti gli accertamenti del caso.