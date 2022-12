Blitz dei carabinieri nei Centri di prima accoglienza: sequestrati 32 veicoli, la metà erano rubati L’operazione dei carabinieri è scattata nella mattinata odierna, lunedì 12 dicembre, nei Centri di prima accoglienza di Calvizzano, nella provincia di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Una operazione a largo raggio dei carabinieri della locale stazione è scattata questa mattina, lunedì 12 dicembre, a Calvizzano, nella provincia di Napoli: in particolare, i militari dell'Arma hanno controllato i Centri di prima accoglienza della città, alla ricerca soprattutto di scooter e automobili rubate o quantomeno dalla dubbia provenienza. I controlli si sono conclusi soltanto pochi minuti fa e hanno permesso ai carabinieri di scoprire e sequestrare 32 veicoli: di questi, 16 scooter, di diversa cilindrata, sono risultati rubati o comunque con il numero di telaio abraso.

Multe per un totale di 17mila euro

Oltre ai 16 scooter rubati, nel corso dei controlli i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrati anche altri 12 mezzi e due ruote e 4 vetture che sono risultate sprovviste della copertura assicurativa: sono in corso gli accertamenti per individuare i legittimi proprietari dei veicolo sequestrati e per recapitare le contravvenzioni elevate, che si aggirano intorno ai 17mila euro.