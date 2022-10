Blitz anticamorra nella notte a Pozzuoli, arrestate sei persone Blitz anticamorra dei carabinieri a Pozzuoli, in corso l’esecuzione di 6 misure cautelari. L’operazione scattata all’alba di oggi, 6 ottobre 2022.

A cura di Nico Falco

Controlli dei carabinieri a Pozzuoli

Blitz partito all'alba oggi a Pozzuoli, in provincia di Napoli: i militari dei Comando Provinciale stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti dei 6 persone, ritenute collegate alla malavita organizzata locale. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L'operazione è partita alle prime ore di oggi, 6 ottobre, sono in corso perquisizioni in diversi edifici e appartamenti.

La mappa della camorra: i clan di Pozzuoli

Su gran parte di Pozzuoli e dei comuni limitrofi la Direzione Distrettuale Antimafia individua come clan predominante quello dei Longobardi-Beneduce, storicamente insediato nella cittadina flegrea; negli anni, rileva la Dia nell'ultima relazione (relativa al secondo semestre 2021), gli arresti e le operazioni delle forze dell'ordine hanno portato a diverse rimodulazioni interne. Anche i Longobardi-Beneduce, come si evince nella mappa dei clan della provincia di Napoli, sono collegati all'Alleanza di Secondigliano.