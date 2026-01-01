napoli
Bimbo di 9 anni ferito da un proiettile vagante durante i festeggiamenti di Capodanno: paura ad Aversa

Notte di paura ad Aversa, nel Casertano, dove un bimbo è stato colpito di striscio a una mano e medicato in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri.
Se tra Napoli e provincia i feriti nella notte di Capodanno sono stati 57, nessuno dei quali in gravi condizioni, nella notte si è rischiata la tragedia invece ad Aversa, nella provincia di Caserta, dove un bimbo di 9 anni è stato colpito da un proiettile vagante. Stando a quanto si apprende, per fortuna, il bambino è stato colpito di striscio alla mano destra: il piccolo è stato portato al Pronto Soccorso del locale ospedale San Giuseppe Moscati, dove è stato medicato e poi subito dimesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Aversa che, giunti sul posto, hanno rinvenuto un'ogiva esplosa; ai militari dell'Arma il compito di identificare chi ha sparato, ferendo il bambino.

Nel Napoletano un uomo ferito a colpi di pistola

È stato intenzionale, avvenuto al culmine di una lite, il ferimento a colpi di pistola di un uomo di 54 anni – già noto alle forze dell'ordine – verificatosi durante la notte di San Silvestro a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli. In un ristorante della città nel quale si stava svolgendo il veglione di Capodanno, in via Madonna del Pantano, si è accesa una rissa tra due gruppi di clienti, al culmine della quale, all'esterno del locale, un contendente ha sparato contro il 54enne, ferendolo all'addome e alla gamba; l'uomo è stato portato in ospedale a Pozzuoli e non è grave. Anche in questo caso, le indagini per fare piena luce sulla vicenda sono affidate ai carabinieri.

