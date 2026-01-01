Spari durante il veglione di Capodanno al ristorante: 54enne ferito alla pancia e alla gamba a Giugliano

Immagine di repertorio

I festeggiamenti per il Capodanno 2026 sono degenerati questa notte a Giugliano in Campania, nella provincia di Napoli, dove un uomo di 54 anni è stato ferito a colpi di pistola. Stando a quanto ricostruito finora dai carabinieri, che indagano sulla vicenda, durante il classico veglione di San Silvestro in un ristorante in via Madonna del Pantano, tra Licola e Varcaturo, sulla fascia costiera di Giugliano, sarebbe scoppiata una rissa tra due gruppi di clienti, proseguita poi anche all'esterno del locale. Al culmine della lite, uno dei contendenti ha estratto una pistola e ha sparato a un uomo di 54 anni, colpendolo all'addome e alla coscia.

Sul posto, intorno alle 2.30, sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno preso in carico il 54enne (l'uomo è già noto alle forze dell'ordine) e lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: da quanto si apprende, l'uomo non è in pericolo di vita. Nel ristorante teatro degli spari sono intervenuti anche i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano e quelli della stazione di Varcaturo, che hanno eseguito i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e identificare chi ha partecipato alla rissa e chi ha poi sparato al 54enne, ferendolo.