Bimbo di 5 anni sviene mentre è a scuola ad Amalfi: ricoverato in terapia intensiva a Napoli Il bambino, che ha improvvisamente perso conoscenza mentre si trovava in classe ad Amalfi, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santobono di Napoli: la prognosi è riservata.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

La Costiera Amalfitana è in apprensione per le sorti del piccolo Francesco, un bambino di 5 anni ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santobono di Napoli. Il bambino, da quanto si apprende, nella giornata di ieri, giovedì 29 maggio, mentre si trovava a scuola ad Amalfi, ha perso improvvisamente conoscenza. La macchina dei soccorsi si è immediatamente attivata: una eliambulanza è atterrata nella zona della darsena della cittadina della Costiera Amalfitana e ha trasportato d'urgenza il bimbo all'ospedale Santobono, nosocomio pediatrico di Napoli, dove Francesco è stato preso in carico dai medici: il piccolo è ricoverato in prognosi riservata. Non si conosce ancora il motivo che ha portato il bambino a perdere i sensi.

Ad Amalfi sospesa la festa per il quarto scudetto del Napoli

Una intera comunità, quella di Amalfi, prega per Francesco e per la sua famiglia. La città è stata scossa dall'evento, a tal punto che, in segno di rispetto, sono state sospese le attività di organizzazione della festa per il quarto scudetto vinto dal Napoli, prevista per il prossimo 10 giugno. "Tutte le attività organizzative sono sospese, nel rispetto delle vicissitudini che stanno attanagliando la famiglia del piccolo Francesco, alla quale ciascuno si stringe in segno di preghiera comune, con l’auspicio che il piccolo possa tornare a sorridere nel più breve tempo possibile. Forza Francesco, vinci per noi l’unico scudetto che conta!" ha comunicato il direttivo dell'organizzazione.