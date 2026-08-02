napoli
video suggerito
video suggerito

Bimba morta prima del parto ad Acerra, medico indagato: riesumato il corpicino per l’autopsia

Eseguita l’autopsia sul corpo della bimba nata morta ad Acerra. La procura di Nola ha iscritto il ginecologo nel registro degli indagati.
Leggi TUFO, la newsletter di Fanpage per capire Napoli oltre la cronaca.
Avatar autore
A cura di Pierluigi Frattasi
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Ginecologo indagato per la bambina nata morta in una clinica di Acerra il 13 luglio scorso. Il professionista sanitario è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura della Repubblica di Nola – inchiesta affidata alla pm Aurora Celico – per il reato di interruzione colposa di gravidanza, a seguito della denuncia sporta dai genitori il 20 luglio scorso. Si tratta di un atto dovuto in questi casi, per consentire al professionista di conoscere gli atti dell'inchiesta e potersi difendere al meglio, spiegando cosa sia accaduto.

Su disposizione dei magistrati, il corpicino della piccola è stato riesumato per l'autopsia che si è svolta venerdì scorso, 31 luglio. Dagli ulteriori accertamenti clinici potrebbero emergere elementi utili a chiarire le cause della morte. "Ci avevano detto che la nostra bimba era morta nel grembo di sua madre perché strangolata dal cordone ombelicale ma dall'analisi dell'ultimo tracciato a cui è stata sottoposta mia moglie è emersa una sofferenza fetale che secondo noi è stata ignorata dal medico", ha affermato il papà della piccola, 43enne napoletano, assistito dall'avvocato Francesco Petruzzi, assieme alla moglie 45enne.

I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri

I genitori il 20 luglio hanno presentato un esposto ai carabinieri per chiedere agli investigatori di fare luce su quanto accaduto. Secondo quanto denunciato dalla famiglia, la gravidanza avrebbe avuto un decorso regolare fino all'11 luglio, quando, a due giorni dal parto, è stata eseguita una eco-grafia in intra moenia nella clinica di Acerra dalla quale sarebbero emersi dei problemi. Due giorni dopo, la 45enne si è poi recata in clinica per il parto. Solo a quel punto, sarebbe emersa l'assenza del battito cardiaco fetale. È stato disposto immediatamente un parto cesareo ma la bimba è venuta alla luce senza vita. La coppia ha chiesto di accertare se ci sia stata trascuratezza da parte del ginecologo.

Leggi anche
Bimba uccisa dal pitbull ad Acerra, la decisione del Tribunale: il padre non ha responsabilità

La bimba nata morta è stata poi tumulata. Successivamente, i genitori hanno deciso di approfondire quanto accaduto, presentando una denuncia in procura. Il 31 luglio si è svolta l'autopsia per accertare "le cause e i mezzi che ne hanno provocato la condizione di nato morto e correlate responsabilità medico-sanitarie". Ieri, invece, sabato 1 agosto, i genitori sono tornati dai carabinieri per presentare ulteriori documenti integrativi all'esposto, compreso il referto dell'ultimo tracciato eseguito l'11 luglio dal quale sarebbe emersa la sofferenza fetale.

Immagine
Terremoto 4.7 ai Campi Flegrei, finito lo sciame sismico: 189 scosse. Oggi nuovo sisma 2.0
Il vulcanologo De Natale "Dobbiamo prepararci a qualunque scenario ai Campi Flegrei"
Terremoto ai Campi Flegrei, 300 sfollati, 26 feriti. Domani a Pozzuoli riapre il porto
Le immagini dei danni causati dal terremoto 4.7 ai Campi Flegrei
Terremoto ai Campi Flegrei, il Cnr: non si escludono scosse più forti, allerta resta gialla
Campi Flegrei, terremoto 4.7: è la scossa più forte di sempre, diversi danni e feriti
Non è il terremoto la cosa di cui ho avuto davvero paura
Rai 3 modifica il palinsesto, speciale TGR alle 12:20
Terremoto Campi Flegrei, il parroco di Pozzuoli: "Palazzi sventrati e lesionati, siamo stati lasciati soli"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views