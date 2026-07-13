Tragedia in mare a Massa Lubrense, sub non riemerge: trovato morto con ferite alla testa, forse travolto da barca

Si indaga sulla morte di Luigi Belardo, 54 anni, deceduto durante una immersione a Massa Lubrense: sul corpo dell’uomo sarà eseguita l’autopsia.waaw.

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Tragedia in mare nel pomeriggio di ieri, domenica 12 luglio, a Marina di Puolo, Massa Lubrense, perla della Penisola Sorrentina: un sub di 54 anni, Luigi Belardo, è morto in seguito a una immersione. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, Belardo – originario del Napoletano ma residente in provincia di Ravenna – è giunto in Penisola Sorrentina insieme a un gruppo di appassionati di immersioni proveniente dall'Emilia Romagna.

L'allarme è scattato proprio dopo le segnalazioni dei compagni di immersioni, che non hanno visto riemergere il 54enne: sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, che hanno avviato le ricerche e, dopo circa due ore, hanno rinvenuto il corpo senza vita di Luigi Belardo.

Stando alle prime informazioni trapelate, il corpo del sub presentava alcune ferite alla testa; secondo le prime ipotesi, dunque, il 54enne potrebbe essere stato investito da una imbarcazione durante l'immersione. Proprio per fare piena luce su quanto accaduto, la salma dell'uomo è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia, che fornirà elementi più chiari per comprendere cosa sia accaduto a Luigi Belardo.