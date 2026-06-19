Bottiglia incendiaria contro la paninoteca Tortora al Vomero: la Prefettura aumenta i controlli

Lo rende noto l’avvocato Sergio Pisani: “Il Vomero ormai vive in un clima di paura permanente”. La Prefettura di Napoli rafforza i controlli nell’area.

Le immagini dell’incendio

Raid notturno alla paninoteca di Mario Tortora, nel cuore del quartiere Vomero: un ignoto, immortalato dalle telecamere di sicurezza esterna, ha lanciato una bottiglia contenente liquido infiammabile, causando danni alla serranda. Immediata la risposta della Prefettura di Napoli, che ha disposto "un’ulteriore e immediata intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza del territorio da parte delle Forze dell’Ordine, già attivamente impegnate nell’area di interesse".

“Furti, aggressioni, vandalismi, baby gang, violenza gratuita. Ormai il Vomero vive in un clima di paura permanente", ha commentato l'avvocato Sergio Pisani, che difende Tortora, "i commercianti lavorano con il timore di essere aggrediti, i cittadini escono di casa guardandosi continuamente alle spalle e subendo comunque ogni tipo di violenza e crimini, le famiglie sono abbandonate ed i giovani allo sbando. Eppure da anni assistiamo a conferenze stampa, annunci, proclami e inaugurazioni di sistemi di videosorveglianza che avrebbero dovuto garantire sicurezza e prevenzione, risultando vere e proprie pubblicità ingannevoli". Intanto, il Prefetto di Napoli Michele Di Bari ha annunciato che la presenza delle forze di polizia sarà rafforzata in tutto il perimetro collinare, con particolare riguardo alle aree commerciali e a quelle interessate dal fenomeno della movida, "al fine di garantire la massima sicurezza a residenti, turisti ed esercenti, attraverso un presidio per intercettare tempestivamente situazioni di degrado o potenziali minacce all’ordine pubblico nonché ogni forma di criminalità predatoria o intimidatoria.