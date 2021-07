Ben Affleck e Jennifer Lopez a Positano: continua la vacanza romantica in Campania Dopo Capri, i Bennifer sono arrivati a Positano, perla della Costiera Amalfitana: i due si sono concessi un tuffo nelle acque del Golfo di Salerno e hanno poi assaggiato le prelibatezze locali. La coppia dell’estate 2021 si sta concedendo una vacanza sulla costa campana, ospiti sullo yacht di lusso Valerie.

A cura di Valerio Papadia

Era praticamente una tappa obbligata dopo Capri: e allora ecco che la coppia più chiacchierata dell'estate 2021, quella formata da Ben Affleck e Jennifer Lopez, è sbarcata anche a Positano, perla della Costiera Amalfitana. I Bennifer, così come sono soprannominati i due dall'unione dei loro nomi, protagonisti di un travolgente ritorno di fiamma a 20 anni dalla loro precedente relazione, si sono concessi un tuffo nelle acque del Golfo di Salerno e poi hanno assaggiato le prelibatezze locali in un noto ristorante della città. Una visita più discreta, quella dell'attore e della cantante a Positano, rispetto a quella fatta a Capri, dove la coppia ha girato la città, passeggiando per le strade e concedendosi un po' di shopping, attorniati da residenti e da altri turisti, che li hanno applauditi al loro passaggio, scattando foto e registrando video.

I Bennifer a bordo dello yacht di lusso

Una vacanza romantica in piena regola quella che Ben Affleck e Jennifer Lopez si stanno concedendo sulla costa della Campania, dopo che la cantante, in occasione del suo 52esimo compleanno, ha pubblicato su Instagram la foto di un bacio con il due volte premio Oscar. I due sono a bordo di Valerie, mega yacht di lusso dal costo esorbitante di 110 milioni di euro, che vanta tra i comfort piscina, solarium ed eliporto.

L'incursione della Tiktoker napoletana in cerca di JLo

La presenza dello yacht con a bordo i Bennifer nel Golfo di Napoli ha richiamato l'attenzione di molti. Anche la discussa Tiktoker napoletana Rita De Crescenzo ha cercato di raggiungere la coppia: si è recata al largo di Capri, dove è ormeggiato lo yacht, nella speranza di poter parlare con Jennifer Lopez. Naturalmente, questa possibilità le è stata negata. Naturalmente, il video della sua incursione è finito su TikTok.