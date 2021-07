A Capri arrivano Ben Affleck e Jennifer Lopez, passeggiata tra selfie e applausi La coppia vip del momento, la cantante Jennifer Lopez e l’attore Ben Affleck, sono arrivati a Capri a bordo dello yacht extralusso Valerie; per loro passeggiata nel centro tra applausi e selfie. In questi giorni in Campania anche David Beckham, mentre a Positano sono tornati il cantante Sting e la modella inglese Emily Ratajkowski.

A cura di Redazione Napoli

Tra i tanti vip che, come ogni anno, scelgono Capri per le vacanze, ci sono in questi giorni anche Ben Affleck e Jennifer Lopez. In viaggio in crociera nel Mediterraneo, i due sono arrivati come prima tappa proprio nell'isola del Golfo di Napoli; oggi pomeriggio passeggiata mano nella mano in via Le Botteghe, con al seguito gli immancabili paparazzi, tra gli applausi e qualche selfie con i residenti e gli altri turisti.

La coppia è arrivata sull'Isola Azzurra a bordo del tender dello yacht Valerie, un extralusso da 85 metri dal design firmato Espen Øino con 6 ponti, un ascensore, 9 lussuose cabine, piscina, eliporto e touch-and-go; l'imbarcazione è stata ormeggiata nella baia di Marina Piccola, al largo, nei pressi dei Faraglioni. Jennifer Lopez e Ben Affleck sono di recente tornati insieme, dopo la rottura della precedente relazione nel 2004. E anche Capri sembra essere rimasta nel cuore della cantante americana: proprio sull'Isola Azzurra avrebbe dovuto sposarsi con l'allora fidanzato Alex Rodriguez, matrimonio poi saltato per la fine della relazione.

Le coste campane continuano ad attirare vip da tutto il mondo: in Costiera Amalfitana è arrivato David Beckham (che è stato interrogato dalla polizia per aver fatto guidare una moto d'acqua ai figli minorenni) e una settimana prima c'era stato anche Sting, che ha approfittato per improvvisare a Positano una esibizione insieme a due musicisti locali. Dalla stessa cittadina, infine, arrivano le fotografie della modella inglese Emily Ratajkowski, che ancora una volta ha regalato ai fan i propri scatti con alle spalle l'inconfondibile panorama.