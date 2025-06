Emergenza idrica a Giugliano, Regione finanza intervento da 11 milioni per la rete comunale

video suggerito

A cura di Nico Falco

Il sindaco di Giugliano, Diego D'Alterio, ha partecipato alla riunione che si è tenuta in Prefettura a Napoli sull'emergenza idrica che, da alcune settimane, sta nuovamente interessando la fascia costiera della città. Il vertice si è tenuto ieri, 23 giugno; il Primo Cittadino ha fatto sapere che le istituzioni e gli enti coinvolti sono al lavoro per "interventi immediati, ma soprattutto risolutivi, capaci di garantire continuità e qualita del servizio idrico a tutti i cittadini della zona". Presenti all'incontro il viceprefetto di Napoli, Franca Fico, il presidente dell'Ente Idrico Campano Luca Mascolo, dirigenti di Abc Napoli e Acquedotti, rappresentanti della Regione Campania e della Città Metropolitana.

"La Regione Campania – ha detto D'Alterio – ha confermato che le portate idriche erogate al Comune sono regolari, ma ha aperto alla possibilità di incrementare la fornitura, compatibilmente con la disponibilità generale della risorsa, attualmente fortemente ridotta. Intanto, è in corso la progettazione di un'opera da 11 milioni di euro, finanziata dalla Regione, per rinforzare e rendere più efficiente la rete idrica comunale. È già pronto anche il progetto definitivo per il raddoppio della condotta che alimenta l'area Varcaturo-Villaggio Coppola. Sul piano delle azioni immediate, abbiamo emanato un'ordinanza per invitare i cittadini a limitare gli sprechi, mentre sono stati programmati sopralluoghi congiunti, con forze dell'ordine e Polizia municipale, per contrastare i prelievi illegittimi".