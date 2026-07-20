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Emergenza sangue al Cardarelli: “A rischio gli interventi programmati”, l’appello a donare

L’ospedale ricorda che in estate la situazione donazioni peggiore: “Donare è semplice, indolore, sicuro”, spiega in una nota. Come fare per donare sangue.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
Immagine di repertorio
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Emergenza sangue all'ospedale Cardarelli di Napoli: il nosocomio invita a donare per sopperire alla carenza, invitando chi può donare a a raggiungere il Centro Donazione Sangue, presente al padiglione E ed aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (info al numero WhatsApp 331 6702222 o allo 081 7472489). Per rendere più efficace il messaggio, l'ospedale sta anche promuovendo una campagna di comunicazione e social con testimonial proprio i donatori abituali del Cardarelli.

"Il Cardarelli effettua ogni anno circa 30mila interventi chirurgici e accoglie al Pronto soccorso 70mila pazienti", spiega l'ospedale in una nota, aggiungo che "servono ogni giorno almeno 150 donazioni di sangue per assicurare le normali attività assistenziali, sia nell’area dell’emergenza-urgenza che in quella chirurgica degli interventi programmati". Ed invita chi può, a donare: "la donazione di sangue è semplice, indolore, sicura e richiede poco tempo. Si può diventare donatore tra i 18 e i 65 anni (fino a 70 se si è un donatore abituale e dopo valutazione medica), con un peso di almeno 50 kg. L'emergenza sangue al Cardarelli rischia in queste settimane di compromettere l'assistenza e costringere i reparti a rinviare gli interventi programmati, non urgenti", spiegano ancora in una nota, "Quella della raccolta sangue è un’esigenza continua, che tuttavia peggiora nei mesi estivi, con l'indisponibilità dei donatori per le vacanze o per il sopraggiungere di patologie e il superamento del limite d'età dei volontari storici, a cui fanno fatica a subentrare nuovi donatori assidui più giovani".

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