La modella Emily Ratajkowski a Positano, la foto col panorama su Instagram La modella inglese Emily Ratajkowski è tornata per le vacanze in Costiera Amalfitana: sul suo Instagram ha pubblicato uno scatto che la ritrae con alle spalle una riconoscibilissima veduta di Positano. Per la 30enne è un ritorno: era stata già in zona quattro anni fa, sempre a Positano, e due anni prima, a Ravello.

A cura di Redazione Napoli

Positano sembra uno dei posti rimasti nel cuore della modella Emily Ratajkowski, che in questi giorni, ancora una volta, è tornata per le vacanze in Costiera Amalfitana. La trentenne inglese, che a marzo scorso è diventata mamma per la prima volta, ha pubblicato una fotografia che la ritrae con alle spalle una veduta della nota località turistica del Salernitano decisamente ben riconoscibile.

Lo scatto è comparso su Instagram questa mattina, 20 luglio, ha ben presto fatto il pieno di commenti e di like: oltre 2.200 persone hanno risposto mentre i "cuori" hanno superato il milione in poche ore. Tra i commenti compaiono anche quelli di diverse colleghe famose, come Ashley Graham, la modella curvy che su Instagram ha 13 milioni e mezzo di follower, e Laura Harrier, modella e attrice seguita sul social delle foto da un milione di persone.

Emily Ratajkowski era già stata in Costiera Amalfitana quattro anni fa, e anche quella volta aveva scelto Positano. Precedentemente, due anni prima, già rapita dalle bellezze locali, si era fermata a Ravello. E in ogni occasione non aveva mancato di pubblicare fotografie scatenando una marea di apprezzamenti (non solo) per la bellezza dei panorami.

La supermodella era diventata mamma nel marzo scorso: anche durante la gravidanza aveva "tenuto al corrente" i numerosi fan, pubblicando fotografie che la ritraevano in dolce attesa. Più di recente, però, la trentenne era finita nella bufera: motivo, altri scatti insieme al bambino, pubblicati a giugno, che sono stati fortemente criticati per il modo in cui la ragazza tiene in braccio il piccolo, ritenuto non consono.