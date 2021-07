Sting in vacanza a Positano canta Englishman in New York con due musicisti locali Sting in vacanza a Positano: il cantautore britannico ha improvvisato uno dei suoi brani più famosi, “Englishman in New York” con due musicisti locali. Tanto curiosità e divertimento da parte dei passanti, che hanno assistito al piccolo concerto arrangiato dai tre, con Sting particolarmente divertito.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un piccolo "concerto" di Sting a Positano, dove si trova in vacanza. Il cantautore britannico ha improvvisato infatti un "Englishman in New York" assieme a due musicisti locali all'esterno del locale Li Galli. Tanti i curiosi che hanno circondato i tre e che hanno potuto assistere dunque in esclusiva ad un mini concerto dell'ex frontman dei Police. Sting, al secolo Gordon Matthew Thomas Sumner, è del resto uno dei cantautori internazionali più apprezzati anche in Italia.

Per lui del resto parlano i trofei: 17 Grammy Awards, 3 BRIT Awards, un Golden Globe e un Premio Tenco. Oltre cento i milioni di dischi venduti tra Police e carriera da solista, oltre a quattro candidature per l'Oscar alla migliore canzone nel 2001, 2002, 2004 e 2017 per i film "Le follie dell'imperatore", "Kate & Leopold", "Ritorno a Cold Mountain" e "Jim: The James Foley Story".