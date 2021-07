David Beckham ad Amalfi, interrogato dalla polizia: i suoi figli minorenni guidavano moto d’acqua L’ex calciatore inglese, in vacanza in Costiera Amalfitana a bordo di uno yacht di lusso, sarebbe stato interrogato dalla polizia: i suoi figli Harper e Cruz, entrambi minorenni, sarebbero infatti stati sorpresi alla guida di una moto d’acqua. A riportare la notizia è il tabloid britannico The Sun.

A cura di Valerio Papadia

Piccola disavventura per l'ex calciatore inglese David Beckham, in vacanza a bordo di un mega yacht di lusso ad Amalfi, perla dell'omonima Costiera nella provincia di Salerno. Stando a quanto riporta il tabloid britannico The Sun, l'ex stella della nazionale inglese, del Manchester United e del Real Madrid (con un passato anche a Milano, sponda rossonera) sarebbe stato interrogato alla Polizia di Stato, dal momento che i suoi due figli Cruz e Harper, entrambi minorenni, sarebbero stati sorpresi alla guida di una moto d'acqua, che è possibile condurre soltanto dopo i 18 anni. Come riferisce il tabloid, i poliziotti sono saliti a bordo dello yacht e hanno controllato i documenti, richiedendo poi anche una foto con Beckham.

La scorsa settimana, un altro famosissimo suddito di Sua Maestà la Regina Elisabetta, era stato avvistato in vacanza in Costiera Amalfitana: stiamo parlando di Sting, che si trovava in vacanza a Positano, dove è stato protagonista anche di un simpatico siparietto. L'ex Police, autore di brani famosissimi come Fragile, si è cimentato in una versione di una delle sue canzoni più rappresentative, vale a dire Englishman in New York, insieme a due musicisti locali. Il mini concerto improvvisato si è svolto all'esterno del ristorante Li Galli ed è stato immortalato anche da alcuni presenti, che hanno pubblicato il video sui social network.