Jennifer Lopez e Ben Affleck a Capri con lo yacht da 110 milioni di euro La coppia dell’estate, che ieri ha incantato l’Isola Azzurra, passeggiando per le strade e facendo shopping, è arrivata a bordo dello yacht di lusso Valerie: l’imbarcazione è lunga 85 metri, ha 9 cabine che possono ospitare fino a 17 persone, solarium, piscina, eliporto. Il costo? 110 milioni di euro.

A cura di Valerio Papadia

Ormai sono usciti allo scoperto, dopo gli insistenti rumors su un ritorno di fiamma, e sono inevitabilmente la coppia dell'estate 2021: sono Ben Affleck e Jennifer Lopez, che ieri hanno stregato Capri, passeggiando per le strade dell'Isola Azzurra, facendo shopping e concedendosi un pranzo in uno dei ristoranti del centro. I Bennifer – così veniva indicata la coppia ai tempi della loro precedente relazione, nella prima metà degli anni Duemila – sono arrivati a Capri a bordo dello yacht di lusso Valerie: l'imbarcazione batte bandiera di Saint Vincent e Grenadine, stato insulare delle Piccole Antille, nei Caraibi e costa 110 milioni di euro.

Spa, piscina, eliporto: il lusso dello yacht Valerie

Un costo proibitivo, alla portata di pochissimi. Ma cosa giustifica questo prezzo? Lo yacht Valerie è lungo 85 metri: è dotato di 9 cabine, dotate di ogni confort, che possono ospitare in totale 17 persone. A bordo, inoltre, è presente una Spa, una piscina da 6 metri e un eliporto. Lo yacht è stato costruito nel 2011 nei cantieri di Lurssen, azienda tedesca specializzata proprio nelle imbarcazioni di lusso: basti pensare che l'azienda ha varato anche Nord, il mega yacht di 142 metri, con un sommergibile a bordo, avvistato qualche settimana fa proprio nelle acque di Capri. Del design degli interni si è occupata l'azienda britannica Reymond Langton, mentre gli esterni sono stati curati da Espen Oeino, azienda monegasca.

Ben Affleck e Jennifer Lopez a Capri, tra foto e applausi

Come detto, Ben Affleck, due volte premio Oscar e Jennifer Lopez, tra le cantanti più famose al mondo, hanno mandato in visibilio tutti coloro che se li sono trovati davanti per le stradine di Capri. Tanti i residenti e gli altri turisti che li hanno immortalati con gli smartphone e li hanno accolti con applausi al loro passaggio.