Barca con mamma, papà e due figli affonda a Procida: decine di persone si tuffano per salvarli

La barca con una famiglia a bordo affonda improvvisamente mentre è a largo dell'isolotto di Vivara, poco distante da Procida. Mamma, papà e i due figli di 7 e 8 anni finiscono a mare. Ma immediatamente scatta una gara di solidarietà tra le altre persone che si trovano in zona. A decine si tuffano in acqua per salvare la famigliola e portarla in salvo. A raccontare la storia è la mamma, protagonista della vicenda per fortuna a lieto fine, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno aiutato la famiglia nel momento di difficoltà. Il post è stato pubblicato sulla pagina Facebook "Sei di Pozzuoli se…".

La storia di quanto accaduto in quegli attimi concitati viene ricostruita nel post della mamma, che ha ringraziato tutti i presenti per l'aiuto fornito. Sul posto, poi, è arrivata anche la Guardia Costiera che ha tratto in salvo la famiglia.

"Ieri – racconta la mamma – nel primo pomeriggio, io e la mia famiglia eravamo in barca a Procida esattamente dietro l'isola di Vivara. Non sappiamo ancora per quale motivo, ma la nostra barca improvvisamente è affondata. Il perché di questo mio post è solo ed esclusivamente per ringraziare tutte le persone li intorno a noi che si sono tuffate incuranti di ogni pericolo mettendo a rischio la loro stessa vita SOLO per salvare me, mio marito e i miei figli di 7 e 8 anni.

Tutto è successo in meno di 10 secondi, ci siamo ritrovati in mare con decine e decine di persone pronte a dare il loro aiuto anche quando dopo, io e mio marito siamo saliti su un gommone e i miei figli su di un'altra barca poco distante da me. Ancora accorrevano persone per supportarci con parole e gesti, ci hanno portato acqua e offerto il caffè e chi addirittura ci riportava i nostri effetti personali trovati lì in mare.

La mamma ha poi speso parole di ringraziamento profondo per tutti coloro che hanno aiutato lei, il marito e i due figli:

SIETE STATI TUTTI DEGLI ANGELI. Ancora adesso mentre scrivo piango. La guardia costiera è arrivata il più presto possibile ci ha accolti sulla loro barca come se fossimo dei loro familiari ci hanno abbracciato e coccolato dandoci se ancora era possibile altra sicurezza grazie grazie e ancora grazie. Ringrazio tutti in particolar modo Tullio e la sua fidanzata una coppia dal cuore grande lei ha una forza soprannaturale!

