Bambino di 10 anni aggredito da un rottweiler: è ricoverato al Santobono Un bambino è stato morso da un rottweiler a Grottaminarda (Avellino): è in condizioni gravi all’ospedale Santobono di Napoli. Indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Paura a Grottaminarda, in provincia di Avellino: un bambino di dieci anni è stato aggredito da un rottweiler, che gli ha causato gravissime ferite. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso prima all'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino e poi all'ospedale Santobono-Pausilypon di Napoli, dove si trova ricoverato in condizioni critiche. I medici non hanno sciolto la prognosi, e fondamentali saranno le prossime ore, durante le quali il piccolo verrà sottoposto ad interventi chirurgici specifici.

Sconosciuta la dinamica, indagano i carabinieri

I carabinieri hanno immediatamente aperto le indagini per fare chiarezza: non è chiara infatti l'esatta dinamica della vicenda. Quel che è certo è che il bambino, dieci anni appena, è stato morso agli avambracci ed è stato soccorso dai sanitari del 118 in condizioni gravissime. Portato d'urgenza all'ospedale arianese, è stato sottoposto subito ad interventi chirurgici. Poco dopo per lui è scattato il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Santobono di Napoli, dove è stato disposto subito il ricovero.

Un cane Rottweiler [Immagine di repertorio]

I morsi spesso dovuti alla paura

Capita spesso che i cani possano mordere gli esseri umani, talvolta con conseguenze anche importanti. Tuttavia, come spiegato spesso dagli esperti del settore, questo tipo di fenomeni accadono per vari motivi: dalla paura all'essere possessivi, passando ai problemi comportamentali. Non esistono, di fatto, "cani aggressivi": per gli esperti infatti tutti i cani possono mordere nel corso della propria vita, in gran parte quando sono cuccioli e non conoscono ancora le regole comportamentali e talvolta per comportamenti sbagliati (che possono essere normali tra umani ma compresi in maniera differente dal quadrupede) da parte degli umani.