Auto si schianta e si ribalta nel cantiere di piazza Carlo III, incidente davanti all'Albergo dei Poveri a Napoli Incidente stradale a piazza Carlo III nella serata di domenica. Auto rovesciata sul tettuccio, illeso conducente. Sul posto Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Auto si schianta e si ribalta a piazza Carlo III nel cantiere davanti all'Albero dei Poveri. L'incidente stradale è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 15 giugno 2025. L'auto ha sfondato le transenne del cantiere per la ripavimentazione della piazza con i cubetti di profido, finendo rovesciata sul tettuccio. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, sotto il coordinamento della Sala Operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro. Indagini in corso per capire le cause del sinistro. Sotto i riflettori dei caschi bianchi accertamenti sulla velocità del veicolo, ma anche sulla visibilità del cantiere attraverso luci, segnaletica e altro. La Polizia Locale contatterà il responsabile.

Incidente stradale a piazza Carlo III: auto rovesciata

Sul sinistro sono al momento in corso accertamenti. L'automobilista, secondo le prime informazioni, stava percorrendo piazza Carlo III, quando, per motivi in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo dell'auto che si sarebbe schiantata sull'asfalto, rovesciandosi sul tettuccio. L'incidente, ad ogni modo, non avrebbe avuto gravi conseguenze per il conducente, che è uscito illeso dall'abitacolo. Solo un grande spavento. Le immagini dell'auto ribaltata sono state pubblicate sui social, in particolare in un video su TikTok, diventato in poco tempo virale.

I caschi bianchi hanno eseguito i rilievi del caso e ascoltato le prime testimonianze. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di chiarire l'esatta dinamica di quanto avvenuto. Il Comune di Napoli sta intensificando i controlli sulla sicurezza stradale, in particolar modo di notte e nei weekend, proprio per scongiurare incidenti. Purtroppo, a Napoli si registrano ancora molti sinistri. Da qui, la decisione del Comune di installare le strisce pedonali rialzate in alcune strade e abbassare il limite di velocità massima a 30 km orari.