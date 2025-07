Augusto Di Meo morto a 18 anni in un incidente, lutto a Pozzuoli: “Dolore immenso e straziante”

Lutto a Pozzuoli per la morte del 18enne Augusto Di Meo, vittima di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 luglio, ad Arco Felice, sulla strada di via Miliscola che porta verso Bacoli, nei pressi del lago di Lucrino. La scomparsa prematura del giovane ha profondamente scosso tutta la comunità dell'area flegrea, dove la famiglia del ragazzo è conosciuta e stimata. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, è intervenuto pubblicamente, con un post sui suoi canali social, nel quale esprime il cordoglio delle istituzioni per la morte prematura del 18enne.

Il sindaco di Pozzuoli: "Dolore immenso, vicini alla famiglia"

"Con profonda tristezza – scrive il primo cittadino – mi trovo costretto a condividere una notizia che ha colpito duramente la nostra comunità: oggi Pozzuoli piange la tragica scomparsa di un giovane di appena 18 anni, vittima di un drammatico incidente in moto. È un dolore immenso, che lascia senza parole. La perdita di una giovane vita è qualcosa che sconvolge l’intera città. In momenti come questo, ogni parola sembra insufficiente di fronte al silenzio del lutto e allo strazio di una famiglia che vede spezzarsi il futuro di un figlio. A nome mio e dell’intera Amministrazione comunale, desidero esprimere la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che oggi soffrono per questa tragedia".

Sulle cause dell'incidente stradale sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era a bordo della sua moto quando si è scontrato forse con un altro veicolo e poi con un palo della pubblica illuminazione. L'impatto è stato molto violento e lo ha sbalzato al di là del parapetto che protegge il viadotto del tunnel Montenuovo sottostante. Il 18enne è quindi caduto al di sotto del ponte. L'incidente purtroppo gli è stato fatale. Sarebbe morto sul colpo ed anche i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.