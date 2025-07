Si schianta con la moto e vola giù nel tunnel di Bacoli: morto 18enne

Immagine di repertorio

Si schianta con la moto in via Miliscola, tra Lucrino e Arco Felice, e vola giù dal ponte, nel tunnel di Montenuovo. Morto un ragazzo di 18 anni, oggi pomeriggio, mercoledì 16 luglio. Il violento incidente stradale è avvenuto poco dopo le ore 16,00. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 dell'Asl Napoli 2 Nord e i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista stava percorrendo via Miliscola, nella zona di confine tra i Comuni di Pozzuoli e Bacoli, quando sarebbe stato coinvolto nell'incidente. Non è ancora chiaro se si sia scontrato con un'altra vettura o se abbia perso il controllo del veicolo per altri motivi.

Incidente tra Pozzuoli e Bacoli: morto 18enne

Sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti dei militari dell'Arma. L'impatto ad ogni modo è stato molto violento. Il ragazzo è stato sbalzato dal sellino, precipitando giù nel viadotto sottostante del tunnel di Montenuovo: un volo di diverse decine di metri. Sul posto sono arrivati i sanitari dell'ambulanza del 118, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 18enne. Sul posto anche il magistrato di turno. La circolazione è stata provvisoriamente interrotta per consentire i rilievi del caso.