Anziano chiama la polizia: “Mi sento solo”. Gli agenti vanno a casa e lo aiutano con le faccende domestiche È successo a Sorrento, nella provincia di Napoli, dove due poliziotti hanno fatto compagnia al signor Carlo, 85 anni, aiutandolo anche a lavare i piatti.

A cura di Valerio Papadia

Una storia di grande umanità quella andata in scena a Sorrento, nella provincia di Napoli, nella giornata di ieri, venerdì 28 gennaio. Nella mattinata di ieri, come detto, il signor Carlo, un uomo di 85 anni che vive da solo, ha telefonato al locale commissariato della Polizia di Stato: "Mi sento solo" ha dichiarato al poliziotto che gli ha risposto. Due agenti che in quel momento si trovavano di pattuglia, come ha reso noto sui suoi canali social la Questura di Napoli, si sono recati così a casa del signor Carlo per fargli compagnia. Non solo: i due poliziotti hanno aiutato l'anziano anche a lavare le stoviglie. Prima di congedarsi, poi, si sono assicurati che l'85enne ricevesse il pranzo a domicilio e gli hanno consegnato una rubrica sulla quale hanno annotato i loro numeri di telefono, ai quali il signor Carlo può contattarli in caso di necessità.

Fortunatamente, quanto accaduto a Sorrento non costituisce un caso isolato: molti gli episodi in cui le forze dell'ordine si sono prodigate per i cittadini, in maniera anche poco convenzionale. Durante le scorse festività natalizie, lo scorso 27 dicembre, a Salerno un 90enne che vive da solo, ha telefonato alla Guardia di Finanza dopo che la sua abitazione si era allagata a causa di una perdita d'acqua. I finanzieri si sono recati a casa dell'anziano e lo hanno dapprima aiutato ad asciugare il pavimento bagnato, provvedendo anche a contattare un idraulico per riparare la perdita. Infine, i militari delle Fiamme Gialle hanno provveduto anche a regalare al 90enne beni di prima necessità. E ancora, nel novembre del 2021, a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia settentrionale di Napoli, due agenti del commissariato di Secondigliano della Polizia di Stato hanno aiutato una donna a partorire nell'androne del palazzo in cui vive.