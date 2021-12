“Aiuto, mi si è allagata la casa”: vedovo invalido chiama la Finanza che gli regala anche la spesa Un 90enne di Salerno ha chiamato la Finanza dopo che la casa gli si era allagata per una perdita d’acqua. Fiamme Gialle che gli hanno anche regalato la spesa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha chiamato la Guardia di Finanza per chiedere aiuto, dopo che gli si era allagata la casa: invalido e vedovo, l'uomo si era visto perso, senza sapere come fare. E così ha pensato di chiamare il 117, spiegando di trovarsi in difficoltà. Le Fiamme Gialle sono così arrivate a casa sua, nel quartiere del Carmine di Salerno, per dargli una mano, regalandogli anche la spesa. Il protagonista della vicenda è un novantenne salernitano, che vive da solo dopo la scomparsa della moglie ed alle prese con una invalidità.

Giunti a casa sua, i Baschi Verdi hanno trovato l'abitazione completamente allagata a causa di una perdita d'acqua dalla caldaia che l'uomo non era riuscito a tamponare per tempo. E così, lo hanno aiutato prima ad asciugare il pavimento bagnato, poi hanno chiamato un idraulico per assicurarsi che la perdita d'acqua della caldaia fosse riparata. A quel punto, si sono allontanati per comprare generi alimentari e medicinali per l'uomo, regalandogli il tutto. Dopo avergli fatto ulteriormente compagnia, la pattuglia si è poi allontanata: ma di lì a poco, nel pomeriggio, un'altra pattuglia è passata per casa dell'uomo, per controllare che fosse tutto a posto. E l'uomo li ha accoltati euforico, contento di rivedere altri militari dell'Arma che a quel punto si sono intrattenuti per un'oretta nella sua abitazione, dove lo hanno ascoltato mentre raccontava le varie fasi della sua vita: dall'esperienza nell'Aeronautica Militare al suo matrimonio fino alla vedovanza. Alla fine, i finanzieri lo hanno salutato promettendo che in futuro se vorrà passeranno volentieri a fare due chiacchiere con il novantenne.