A Napoli aumenta il budget per comprare casa: prima in Campania per disponibilità di spesa Secondo i dati della ricerca Tecnocasa, per quanto riguarda le fasce più alte per la disponibilità di spesa per l'acquisto della casa, Napoli è sopra la media nazionale.

A cura di Vincenzo Cimmino

Quanto si spende a Napoli per acquistare casa? A rispondere alla domanda è una nuova indagine condotta dall'Ufficio studi del gruppo Tecnocasa. Secondo le stime, il 27,8% dei potenziali acquirenti dichiara di poter spendere fino a 119mila euro, il 20,3% da 120mila a 169mila euro, il 19,3% da 170mila a 249mila euro, il 14,7% da 250mila a 349mila euro, il 10,4% da 350mila a 474mila euro, il 4,5% da 475mila a 629mila euro e il 3% oltre i 630mila euro. Un trend che non si discosta molto da quello registrato a luglio 2024 e che piazza il capoluogo napoletano, per quanto riguarda le fasce più alte, quelle a partire dai 350mila euro, sopra la media delle dieci grandi città, dei capoluoghi di regione e dei capoluoghi di provincia presi in esame.

Una spesa, quella nel capoluogo napoletano, che sempre più spesso serve ad acquistare case utilizzate come investimento. Per l'Ufficio Tecnocasa, infatti, a Napoli il 38,9% delle abitazioni acquistate vengono poi usate come fonte di reddito, adibite quindi al fitto. In una città in cui il mercato è ghiotto di trilocali, e in cui si chiede una delle sconstistiche più alte d'Italia, i napoletani sembrano sempre più propendi ad aumentare il proprio budget per comprare una casa adatta alle loro tasche.

Le spese in Campania per capoluogo di provincia

In Campania, per la fascia fino a 119mila euro, la percentuale maggiore di potenziali acquirenti è di Benevento (49,5%). Seguono Avellino (34,4%), Napoli (27,8%), Caserta (27.3%) e Salerno (10,5%). Per la fascia da 120mila fino a 169mila euro, la percentuale maggiore di potenziali acquirenti è di Caserta (35,1%). Seguono Avellino (30,5%), Benevento (28,1%), Salerno (21,2%) e Napoli (20.3%). Per la fascia da 170mila fino a 249mila euro, la percentuale maggiore di potenziali acquirenti è di Salerno (31,2%). Seguono Caserta (27.9%), Avellino (24,9%), Benevento (21,4%) e Napoli (19,3%). Per la fascia da 250mila a 349mila euro, la percentuale maggiore di potenziali acquirenti è di Salerno (24,5%). Seguono Napoli (14,7%), Caserta (8,9%), Avellino (8,4%) e Benevento (1%).

Le ultime due fasce, quelle con la spese maggiori, vedono in testa Napoli

Per la terzultima fascia, quella da 350mila fino a 474mila euro, la percentuale maggiore di potenziali acquirenti è di Salerno (10,5%). Seguono Napoli (10,4%), Avellino (1,8%), Caserta (0,8%) e Benevento (0%). Le ultime due fasce, quelle con le spese maggiori, vedono entrambe in testa Napoli. Per la fascia da 475mila a 629mila euro, la percentuale maggiore di potenziali acquirenti è di Napoli (4,5%). Seguono Salerno (1,8%) e Avellino, Benevento e Caserta (tutte e tre ferme allo 0%). L'ultima fascia, quella a partire da 630mila euro, vede la percentuale maggiore di potenziali acquirenti sempre di Napoli (3%). Seguono Salerno (0,2%) e Avellino, Benevento e Caserta (tutte e tre ferme allo 0%).